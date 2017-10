Turčija in Iran bosta po kurdskem referendumu "sodelovala proti razpadu Iraka"

Dosmrtne kazni 34 vojakom zaradi poskusa umora Erdogana

4. oktober 2017 ob 17:44

Carigrad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in iranski kolega Hasan Rohani sta v Carigradu zagotovila, da bosta državi sodelovali pri preprečevanju razpada Iraka, kjer so Kurdi na referendumu podprli neodvisnost.

Turčija bo kljub že sprejetim ukrepom še odločneje ukrepala za maščevanje nad iraškim kurdskim referendumom prejšnji teden, je na novinarski konferenci, ki jo je predvajala državna televizija, napovedal Erdogan.

"Želimo si varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Referendum za neodvisnost v iraškem Kurdistanu je sektaški načrt tujih držav, ki ga Teheran in Ankara zavračata," je dodal Rohani in dodal, da bosta državi skupaj delovali proti razpadu Iraka in Sirije.

Državi si želita vrednost medsebojnega poslovanja iz zdajšnjih 10 milijard dolarjev (8,5 milijard evrov) dvigniti na 30 milijard (25,5 milijard), je dejal Erdogan.

Dosmrtne kazni za domnevne atentatorje

Medtem je turško sodišče v Mugli 34 pripadnikov vojske obsodilo na večkratne dosmrtne zaporne kazni zaradi poskusa umora turškega predsednika v noči spodletelega državnega udara 15. julija lani, ko je bil Erdogan z družino v hotelu ob Egejskem morju.

Kot je poročala državna televizija TRT Haber, je sodišče 34 ljudi obsodilo na po štiri dosmrtne zaporne kazni. Med obsojenimi je tudi vodja pučistov, general Gökhan Sönmezates.

Gre za najpomembnejše sojenje v Turčiji po poskusu državnega udara, v katerem je umrlo okoli 250 ljudi. Pri tem žrtve med pučisti niso upoštevane. Sojenje se je sicer začelo 20. februarja. Enega obtoženca so oprostili, primere treh pa so ločili.

Vojaki naj bi zamudili Erdoganov odhod

Na zatožni klopi so bili vojaki in častniki, ki so v noči poskusa državnega udara, s 15. na 16. julija lani, napadli hotel v turškem obmorskem letovišču Marmaris, kjer je bil Erdogan z družino na dopustu. Po navedbah Erdogana so v hotel prišli malo po njegovem odhodu, v medsebojnem obstreljevanju pa sta bila nato ubita dva njegova varnostnika, ki sta ostala v hotelu.

Uporniki so se nato skrivali na podeželju, prijeli pa so jih po večdnevnem iskanju.

Turčija še naprej zahteva predajo Güllena

Po navedbah turških oblasti je bil načrt za umor Erdogana del širše zarote za strmoglavljenje vlade, za katero naj bi stal islamski klerik Fethullah Güllen, ki živi v ZDA. Turčija je sicer od Washingtona že večkrat zahtevala njegovo izročitev.

Zaradi obtožb o povezavah z Gülenom so od julija lani v državi, kjer od poskusa puča veljajo izredne razmere, prijeli že več ko 50.000 ljudi, več kot 140.000 uslužbencev javnega sektorja pa je bilo odpuščenih ali suspendiranih. Opozicija, številni mediji in tudi tujina Erdoganu očitajo, da izredne razmere izkorišča za pregon vseh svojih kritikov in nasprotnikov.

J. R.