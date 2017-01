Turčija na predčasne volitve, če predsedniku ne bodo razširjena pooblastila

Opozicija želi vzpostaviti predsedniški sistem

12. januar 2017 ob 11:50

Anakara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turška Stranka za pravičnost in razvoj vztraja, da bodo, če parlament predsedniku Recepu Erdoganu ne bo razširil pooblastil, sledile predčasne volitve, zaradi česar se je že v sredo med poslanci vnel pretep.

Prerivanje je izzval poskus predstavnikov opozicije, da snemajo glasovanje o teh ustavnih določilih. Predstavniki vladajoče stranke so to skušali preprečiti, predstavniki opozicije pa so se v bran postavili s pestmi in brcami.

AKP potrebuje več kot 330 glasov, torej parlamentarno večino treh petin, za sprejem zakona, s katerim bi ustavo predložili na referendum. Ker na volitvah novembra 2015 AKP ni dobila takšne večine, se mora zanašati na podporo opozicijske, desno usmerjene nacionalistične stranke MHP, ki je četrta največja stranka v parlamentu. "Če predlog v parlamentu ne bo sprejet, pa četudi ga nihče ne želi potrditi, bodo v Turčiji predčasne volitve," je dejal član AKP-ja Mustafa Sentop in vodja ustavne komisije v parlamentu.

Vzpostavitev predsedniškega sistema

Nova ustava, ki bo nadomestila temeljni zakonik, oblikovan po vojaškem udaru v Turčiji leta 1980, prvič po nastanku moderne turške republike predvideva vzpostavitev predsedniškega sistema. Turški poslanci so tako ta teden začeli z razpravo o novem osnutku ustave z 18 členi, katerega cilj je razširiti pristojnosti položaja predsednika države, na katerem je trenutno Recep Tayyip Erdogan.

Glede na predlog nove ustave predsedniku po novem ne bo več treba zamrzniti članstva v politični stranki. Prav tako bo po pričakovanjih ta prinesla položaj dveh podpredsednikov in odpravila premierskega. Tako ne bi bilo več formalne vlade, bi pa bili ministri, katerih usoda bi bila v rokah predsednika. Osnutek tudi navaja, da bo predsednik izvoljen za petletni mandat, ki ga bo lahko opravljal največ dva mandata. Erdogan bi tako teoretično, če se k temu ne bi štelo njegovega sedanjega predsedniškega mandata, lahko ostal na položaju do leta 2029.

Volitve vsakih pet let

Tako kot predsedniške bodo po novem tudi parlamentarne volitve potekale vsakih pet let in ne tako kot sedaj vsaka štiri leta. In to na isti dan, ko se bo volilo predsednika. Po načrtih bi tako oboje prihodnje volitve potekale 3. novembra 2019.

Po mnenju kritikov gre za del prizadevanj Erdogana, da po spodletelem julijskem puču razširi svojo oblast, Erdogan in vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) pa na drugi strani vztrajata, da bo predsedniški sistem Turčijo postavil ob bok državam, kot sta Francija in ZDA, in da naj bi bil potreben za učinkovito vladanje.

K. Št.