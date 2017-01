Erdogan: Cilj napada v Carigradu je bil razdeliti turško družbo

Oblasti podrobnosti o napadalcu niso navedli

4. januar 2017 ob 09:42

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 13:36

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da je bil cilj nedeljskega napada v nočnem klubu v Carigradu razdeliti turško družbo. Napadalca naj bi medtem že identificirali.

"Cilj je bil jasen - ustvariti razkol in razdeliti družbo" je v prvem javnem nagovoru po napadu dejal turški predsednik. "Ostali bomo pokončni in ohranili mirno kri," je še poudaril. Dodal je, da ni ogrožen življenjski slog v Turčiji. "Tega ne bomo nikoli dopustili," je izpostavil.

"S temi napadi so želeli doseči, da bi čustvom dali prednost pred razumom," je še dejal Erdogan. "Čeprav zaradi tega trpimo, to ne more biti razlog za vdajo," je dodal. Odgovornost za napad je sicer prevzela samooklicana Islamska država (IS).

Oblasti naj bi razkrile identiteto osumljenca

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je medtem dejal, da so identificirali osumljenca za napad v nočnem klubu v Carigradu, a podrobnosti ni navedel. Storilec je še na begu.

Turška tiskovna agencija Anadolu je nekaj ur predtem poročala, da so oblasti v okviru preiskave napada pridržale pet ljudi, ki so jih aretirali v turškem pristaniškem mestu Izmir. Skupno je bilo po navedbah agencije po napadu pridržanih 43 ljudi, med njimi tudi žena domnevnega napadalca.

Napadalec je v silvestrski noči vstopil v znani nočni klub Reina in začel streljati. Ubil je najmanj 39 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država (IS). Po pisanju turškega dnevnika Hurriyet se je napadalec v Siriji bojeval za IS, v napadu v nočnem klubu pa je uporabil tehnike, ki se jih je naučil med sirsko vojno.

