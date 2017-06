Iran v Katar pošilja letala s sadjem in zelenjavo

Posrednik Kuvajt: Doha je pripravljena prisluhniti zalivskim državam

11. junij 2017 ob 17:21,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 18:01

Doha - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Iran je v Katar že poslal štiri tovorna letala s hrano, načrtuje pa, da bo Katarcem vsak dan dostavil 100 ton sadja in zelenjave, da bi tako čim bolj ublažil posledice prekinitve diplomatskih stikov z glavnimi dobaviteljicami življenjskih potrebščin.

"Po uvedbi sankcij proti Katarju mu je IranAir doslej s štirimi letali dostavil hrano in zelenjavo," je sporočil tiskovni predstavnik iranske letalske družbe Shahrohk Noushabadi. Po besedah vodje organizacije za industrijo, poslovanje in trgovino v provinci Fars so prva letala s hrano odletela iz Širaza na jugu Irana. "Vsak dan bomo v Katar izvozili 100 ton sadja in zelenjave," je sporočil Ali Hemmati. V zadnjih dveh dneh so Iranci v Katar izvozili tudi 66 ton mesa, v prihodnjem tednu pa naj bi ga po napovedih še 90 ton.

Na pot iz Irana v Katar so pripravljene tudi tri ladje s 350 tonami hrane, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim, ki se sklicuje na lokalnega uradnika. Iran je obenem odprl svoj zračni prostor za več kot 100 katarskih poletov na dan.

Katar je kar 80 odstotkov potrebne hrane uvozil od svojih večjih zalivskih sosed, ki pa so pretekli teden prekinile diplomatske odnose z njim. Poleg Irana je v zadnjih dneh izvoz svojih izdelkov v Katar okrepila tudi Turčija, Katarci pa so okrepili tudi domačo proizvodnjo. Tako so v nekaterih tovarnah uvedli dodatno izmeno in se iz izvoza preusmerili na domači trg.

Podjetje Qatar Meat je tako podvojilo proizvodnjo pakiranega piščančjega, govejega in ovčjega mesa na 40 ton dnevno. Še vedno pa je v pristanišču Džebel Ali v Dubaju obtičalo kup kontejnerjev z mesom za Qatar Meat, ki po prekinitvi diplomatskih stikov ne smejo vstopiti v Katar. Težave v tovarni rešujejo z dobavo dobrin z letalskimi prevozi neposredno iz Turčije in s pomočjo drugih pristanišč, kot je Salalah v Omanu. Podobno kot številna druga lokalna katarska podjetja tudi Qatar Meat uvozi meso iz tujine, potem pa ga v domači tovarni predela in proda.

Katarski minister za energijo je danes dejal, da Doha ostaja zavezana odločitvi, sprejeti pretekli mesec med državami članicami Opeca in državami proizvajalkami nafte, ki niso članice Opeca, da bo zmanjšala črpanje nafte.

Kuvajt: Doha je pripravljena na dialog

Medtem je Kuvajt, ki v najhujši regionalni krizi v zadnjih desetletjih igra posrednika med Katarjem in državami, ki so prekinile diplomatske odnose z njim, sporočil, da je Doha pripravljena prisluhniti pomislekom zalivskih držav. Savdska Arabija, Egipt, Bahrajn in Združeni arabski emirati so pretekli teden močno zaostrili odnose s Katarjem, ki mu očitajo, da podpira teroristične oborožencev. Med ukrepi, ki so jih sprejele države, so tudi omejitev potovanj in določilo, da morajo Katarci, ki delajo v omenjenih državah, v dveh tednih oditi iz njih.

Katar brez povračilnih ukrepov za državljane

Katar je danes državljanom držav, ki so z njim prekinile odnose, sporočil, da lahko ostanejo v emiratu. Kot so v Dohi zapisali v izjavi za javnost, ne bodo sprejeli "nobenih ukrepov proti prebivalcem Katarja z državljanstvom držav, ki so prekinile diplomatske vezi ali zmanjšale diplomatska predstavništva v Katarju". V Katarju živi okoli 11.000 ljudi iz Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Bahrajna. Monarhi teh treh držav so po odločitvi za izgon Katarcev obljubili pomoč mešanim družinam. Tako bodo za svoje državljane, poročene s Katarci, vzpostavili telefonske linije za svetovanje.

Predstavnik Kuvajta je bil v prvem poskusu mediacije, ko je obiskal Riad, Abu Dabi in Doho, neuspešen. "Je to začetek modrosti in pametnega razmišljanja? Upam, da je tako," je v dozivu na napoved Kuvajta, da je Katar pripravljen prisluhniti državam, na Twitterju zapisal minister za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov Anwar Gargash.

K. T.