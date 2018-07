Ugotavljanju deviškosti v Afganistanu bo morda le odbila zadnja ura

Veliko žensk po poroki zaradi njihove sporne (ne)nedolžnosti ubijejo možje ali njihove družine

18. julij 2018 ob 06:59

Kabul - MMC RTV SLO

Leta 2018 je v afganistanskih zaporih več sto žensk, saj v državi še vedno opravljajo t. i. teste deviškosti, s katerimi preverjajo, ali so imele spolne odnose pred poroko. Kot kaže, pa se bo sporna praksa le končala.

V umazanih in prenatrpanih zaporniških celicah v afganistanski pokrajini Balh se gnete več kot 200 deklet, ki čakajo na milostno izpustitev. Najmlajše so stare 13 let, najstarejše 21. Poleg celice si delijo isti zločin: 'padle' so pri preverjanju deviškosti.

Pri spornem testu jih v klinikah zdravniško pregledajo in preverijo, ali je pred poroko njihova deviška kožica nedotaknjena, da lahko ženska 'čista' vstopi v zakonski stan, to pa seveda ne velja za moške. Čeprav se bodo za svoje 'grešno' dejanje spokorile z odvzemom svobode, nekatere so zaprte tudi leto in pol, njihov moralni zločin ostaja – za vedno bodo šikanirane, osramočene in odrinjene na rob družbe.

"Kar sem videla v zaporu, je grozno, bivalne razmere so slabe, v majhni celici je več kot 12 deklet. In čeprav bi morale biti zaprte tri mesece, so nekatere že leto in pol. Ko pridejo ven, se jim družine odpovedo, znajdejo se v zelo nezavidljivem položaju," je dejal direktor afganistanske izpostave nepridobitne nevladne organizacije Marie Stopes International Farhad Džavid, ki ženskam zagotavlja kontracepcijo in varno izvedbo splavov.

Zakon sprejet 2016, a se ne izvaja

Lani so organizacije za varstvo človekovih pravic pritisnile na afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija, naj sporni praksi vendarle naredi konec – čeprav so v državi leta 2016 sprejeli celo zakon, ki prepoveduje preverjanje deviškosti, se ga dejansko nihče ne drži.

Pregledi deviškosti nimajo znanstvene osnove

"Trenutno so ženske in dekleta, ki so obtožene 'moralnih zločinov', podvržene rutinskim invazivnim vaginalnim in analnim pregledom državnih zdravnikov. Tovrstni pregledi so namenjeni pridobitvi informacij, ali je ženska oziroma dekle še vedno devica in ali je imela nedavno spolne odnose," poroča Human Rights Watch.

Človekoljubna organizacija nadalje opozarja, da so tovrstni pregledi sporni tudi zato, ker se nekatere ženske rodijo brez deviške kožice oziroma himna, ki je v večini primerov predrta s prvim spolnim odnosom. "Njihovo stališče napačno izhaja iz stališča, da je himen predrt pri spolnem odnosu. Dejstvo je, da se nekatera dekleta rodijo brez himna, himen pogosto poči pri vsakodnevnih dejavnostih, ki ne zadevajo spolnosti, zgodi pa se lahko tudi to, da po spolnem odnosu ostane nedotaknjen. Zaradi teh dejstev so 'pregledi deviškosti' popolnoma nezanesljivi, kar je tudi razlog, da je Svetovna zdravstvena organizacija presodila, da nima nikakršne znanstvene vrednosti, zdravstveni delavci pa jih sploh ne bi smeli izvajati."

Nova uredba v javne ustanove

Kot poroča britanski Guardian, je zdaj organizaciji Marie Stopes International s pomočjo civilne družbe in nekaterih verskih voditeljev uspelo storiti velik preboj. Sprejeta je bila uradna javnozdravstvena politika, ki bo vsem klinikam in bolnišnicam v državi preprečila izvajanje spornega ravnanja. Z denarjem, ki ga je podarila švedska vlada, bo organizacija sodelovala z zdravniki, medicinskimi sestrami in drugim bolnišničnim osebjem v vsaki afganistanski pokrajini, da jim bo razložila vsebino nove odredbo.

"To je bil dolg boj in velik preboj, saj je institucija javnega zdravstva v Afganistanu zelo spoštovana, tako pri vladi kot na območjih, ki jih nadzorujejo talibani, je celo nad šeriatskimi zakoni, zato so naša pričakovanja, da se bo nova zakonodaja spoštovala v vseh pokrajinah, zelo visoka," razmišlja Farhad Džavid.

Končanje sporne prakse, izpustitev iz zapora

Džavid upa, da bo policija nehala aretirati dekleta, za katere sumijo, da so imele spolne odnose pred poroko, in jih voziti v bolnišnice in na klinike na prisilno ugotavljanje deviškosti, še poroča Guardian. Drugi korak bo prizadevanje, da bodo iz zaporov izpustili vsa dekleta in ženske, ki so zaprte iz istega razloga. Po podatkih Human Rights Watch je skoraj polovici vseh zaprtih žensk v Afganistanu in 95 odstotkov priprtih deklet odvzeta svoboda zaradi moralnih kaznivih dejanj, kot sta pobeg od doma ali spolni odnosi pred poroko. "Podatka o tem, koliko deklet je zaradi tega zaprtih, nimamo. Prav tako nimamo števila žrtev, ki jih ubije soprog ali njegova družina po poroki, če se pač odločijo, da dekle ni bilo devica. Če pa bomo teste deviškosti prepovedali v javnih institucijah, je to zelo pomemben začetni korak," je še povedal.

