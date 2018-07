Umik Madžarske od ZN-ovega dogovora o migracijah

ZDA so se umaknile decembra lani

18. julij 2018 ob 19:01

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Madžarska se umika od dogovora Združenih narodov o migracijah, ker ocenjuje, da spodbuja gibanje ljudi, kar je po njenem nevarno za svet. Sicer pravno nezavezujoč dogovor, ki ga je po 18 mesecih podprla večina držav članic, med njimi pa ni ZDA, se zavzema za boljše sodelovanje pri vprašanju migracij.

Po seji madžarske vlade je zunanji minister Peter Szijjarto dejal, da je dogovor nevaren za svet in Madžarsko, saj naj bi spodbudil milijone, da se podajo na pot. "Madžarska mora izstopiti iz postopka potrjevanja in daje s tem jasno vedeti, da na noben način ne meni, da so ukrepi ali smernice iz svežnja pot naprej," je dejal Szijjarto.

Nezavezujoč dokument – gre za prvi dogovor o upravljanju migracij v okviru ZN-a – določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot mednarodnem fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite. Po besedah predsednika Generalne skupščine ZN-a Miroslava Lajčaka dogovor ne spodbuja migracij in jih niti ne zaustavlja. Ni pravno zavezujoč in ne vsiljuje ničesar, saj v celoti spoštuje suverenost držav. "Lahko nas pa usmerja in pomaga izvleči koristi migracij in zmanjšati tveganja. Lahko nam ponudi novo platformo za sodelovanje in je lahko vir za iskanje ravnotežja med pravicami ljudi in suverenostjo držav," je dejal.

Po besedah madžarskega zunanjega ministra na Madžarskem ne verjamejo, da je dogovor, ki bo formalno potrjen v Marakešu 10. in 11. decembra, pravno nezavezujoč, kot piše v končni različici dokumenta.

ZDA so od pogajanj odstopile decembra lani, potem ko so ocenile, da določbe v dokumentu niso v skladu z ameriško politiko do priseljevanja in beguncev.

