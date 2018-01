Umrl je ustanovitelj Ikee Ingvar Kamprad

Ikeo je ustanovil s 17 leti

28. januar 2018 ob 14:55

Smalandu - MMC RTV SLO

V starosti 91 let je na svojem domu v Smalandu umrl švedski ustanovitelj pohištvenega velikana Ikea Ingvar Kamprad. Iz podjetja sporočajo, da je bil Kamprad "eden največjih podjetnikov 20. stoletja".

Švedski milijarder je Ikeo ustanovil s 17 leti. Kot poroča BBC, je za to porabil denar, s katerim ga je oče nagradil, ker je bil v šoli uspešen kljub disleksiji.

Iz Ikee sporočajo, da je Kamprad delal vse do smrti. S čela podjetja je sicer sestopil leta 2013. Ikeini izdelki so postali priljubljeni tudi zaradi preprostega oblikovanja in cene. Kamprad naj bi se domislil prodaje razstavljenega pohištva, ko je videl nekega zaposlenega, kako odstranjuje noge mize, da bi jo lahko namestil v kupčevo vozilo.

Oblikovalec pohištva Jeff Banks je dejal, da so Kampradovi izdelki radikalno spremenili način, na katerega ljudje snujejo in izdelujejo izdelke za dom. "Ljudje so poskušali to reproducirati in kopirati, a neuspešno," je dejal Banks.

Dejaven fašist v mladosti

Proti koncu življenja je bil Kamprad deležen vprašanj glede njegovih preteklih povezav z nacisti. Nekatere dele svoje preteklosti je razkril v knjigi iz leta 1988, v kateri je priznal, da je bil tesen prijatelj švedskega fašističnega aktivista Pera Engdahla in da je bil član njegovega Novega švedskega gibanja med letoma 1942 in 1945. To je označil za mladostniško "neumnost" in "največjo napako" svojega življenja.

Knjiga avtorice Elisabeth Asbrink iz leta 2011 pa razkriva še več od tega, kar je Kamprad priznal, še poroča BBC. Knjiga tako navaja, da je Kamprad dejavno novačil ljudi za švedsko nacistično skupino in da je z nacističnimi simpatizerji ohranil tesne stike precej časa po drugi svetovni vojni.

B. V.