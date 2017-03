UNHCR: Kamerun prisilno vrača begunce v Nigerijo

Kamerun zavrača očitke

22. marec 2017 ob 10:11

Ženeva - MMC RTV SLO

Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je kritiziral Kamerun zaradi prisilnega vračanja na stotine beguncev, ki so pobegnili pred radikalno islamistično skupino Boko Haram na severovzhod Nigerije.

UNHCR je opozoril, da begunce prisilno vračajo v nezmanjšanem obsegu kljub sporazumu, sklenjenem ta mesec, po katerem bi bile vrnitve beguncev prostovoljne in le ko bi to omogočale razmere, poroča BBC.

Po podatkih UNHCR-ja je bilo letos iz Kameruna v Nigerijo prisilno vrnjenih več kot 2.600 beguncev. Številni se ne morejo vrniti v svoje vase v nigerijski državi Borno zaradi varnostnih razlogov, zaradi česar so končali v taboriščih za razseljene ljudi.

Visoki komisariat za begunce opozarja na kaos ob vrnitvah beguncev. V nekaterih primerih so bili ljudje pregnani, ne da imeli čas s seboj vzeti svoje stvari. Tiskovni predstavnik UNHCR-ja Babar Baloch je dejal, da "so bile nekatere ženske prisiljene v Kamerunu za seboj pustiti majhne otroke, tudi manj kot triletnega otroka".

Osebje UNHCR-ja je sporočilo, da je bilo v taborišče za razseljene ljudi Banki izgnanih tudi 17 ljudi, ki trdijo, da so kamerunski državljani. Reuters sicer poroča, da so v regiji pogosti primeri ljudi, ki nimajo dokumentov, s katerimi bi dokazali svoje državljanstvo.

Kršitev konvencij

Prisilna vrnitev beguncev je huda kršitev Konvencije o beguncih iz leta 1951 in Konvencije Organizacije Afriške unije iz leta 1969, ki ju je Kamerun ratificiral, opozarja UNHCR. Agencija je Kamerun pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz konvencij in še naprej omogoča vstop ljudem, ki bežijo pred islamskimi skrajneži.

Kamerun očitke zavrača in pravi, da se ljudje vračajo prostovoljno. Kamerunski minister za komunikacije Issa Tchiroma je dejal, da kamerunska vojska tesno sodeluje z nigerijsko v boju proti Boko Haramu in da so vsi civilisti, ki so se vrnili v Nigerijo, to storili po svoji volji.

Kamerunske oblasti so že dejale, da so borci Boko Harama vstopali v Kamerun, preoblečeni v begunce. V zadnjih letih so pripadniki Boko Harama izvedli več napadov v Kamerunu, pogosto tudi samomorilskih.

B. V.