V Astani nova pogajanja glede Sirije, vojska za jug države razglasila premirje

Napredovanje sil v Raki

4. julij 2017 ob 11:39

Astana, Raka - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Astani se je začel peti krog mirovnih pogajanj o sirski vojni. Sirske oblasti so ob tem na jugu razglasile premirje, medtem so združeni vojaki v Raki napredovali do historičnega zidu.

V kazahstanski prestolnici Astana so se začeli dvodnevni pogovori o končanju šest let trajajoče vojne v Siriji. Po napovedih naj bi bil tokratni peti krog pogovorov osredotočen predvsem na vzpostavitev štirih varnih območij v državi.

Pogovori v Astani potekajo pod pokroviteljstvom Rusije, Irana In Turčije. Za sredo je napovedano plenarno zasedanje vseh vpletenih strani. Na kazahstanskem zunanjem ministrstvu so potrdili, da so v Astano prispeli tako predstavniki sirske oblasti Bašarja Al Asada kot sirske opozicije.

Pogovori v Astani so del širših mednarodnih prizadevanj za končanje vojne v Siriji. V Ženevi potekajo pogovori pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Po napovedih naj bi se nov krog pogovorov v Ženevi začel sredi meseca.

Po poročanju diplomatov iz Zahoda naj bi v začetku junija Rusija in ZDA izvedle več skrivnih sestankov glede varnih območij v regiji.

Sirska vojska na jugu razglasila premirje

Sirska vojska je ob tem na jugu države razglasila premirje in napovedala, da ne bo izvajala vojaških operacij. Uporniki so že nekaj ur po premirje poročali o kršitvah.

Sirska letala naj bi v mestih Dera, Naima in na okoliškem podeželju nadaljevala z bombardiranjem, poročajo sirski uporniki in očividci. Eno izmed varnih območij, o katerih se bo razpravljalo v Astani, je prav na jugu države, kjer pa si sirska vojska prizadeva vzpostaviti oblast na sirsko-jordanski meji.

Oznanilo premirja prvič zajema vso južno Sirijo, od jugozahodne pokrajine Kuneitra do jugovzhodne pokrajine Sveida.

Uporniku premirju ne zaupajo

Bojevanje se nadaljuje tudi v pokrajini Kuneitra pri Golanski planoti, katero okupira Izrael. Uporniki v tej strateški obmejni pokrajini začenjajo ofenzivo proti vladnim silam in iranskim milicam.

"Premierje je poskus Rusije in režima, da zvabijo opozicijo v Astano in od njih dobijo zagotovilo, da bodo prenehali z vojskovanjem pod njihovimi pogoji," je povedal Sohaib Alrahil, tiskovni predstavnik brigade Liva al Furkan, krila Svobodne sirske armade (FSA), ki se bori na jugozahodu Sirije.

"Dvomili smo v premirje, že ko je bilo oznanjeno. Ne bo nič drugače kot pri prejšnjih premirjih. Režim laže, Rusi lažejo in ne mislijo resno glede premirja," je povedal Isam al Rajes, tiskovni predstavnik Južne fronte, še ene izmed frakcij FSA-ja in dodal, da so Rusi dvolični ter zato del problema in ne rešitve.

Izrael napada oporišča sirske vojske

V zadnjih dneh je izraelska vojska izvedla več napadov na oporišča sirske vojske na jugozahodu, kjer je močno prisoten tudi Hezbolah z iransko podporo. Izraelska vojska trdi, da se z napadi maščuje za sirsko zavzetje nekaj lokacij na Golanski planoti.

Napredovanje koalicije v Raki

Sirska vojska je s podporo ZDA prebila historični zid Rafika v starem delu mesta Raka, kjer poskušajo od t. i. Islamske države prevzeti oblast nad mestom, sporoča ameriška vojska.

V mestu naj bi bilo še okoli 2.500 borcev IS-ja, vendar naj bi se pomembnejši predstavniki že umaknili v vzhodno pokrajino Deir al Zur, ki je še pod nadzorom skrajne skupine, poroča BBC.

Ameriška vojska je sporočila, da je Koalicija pod vodstvom ZDA v historičnem zidu za potrebe prehoda razstrelila dve 25-metrski luknji, kar naj bi omogočilo ohranitev preostanka 2.475-metrskega zidu.

Stari del Rake je zelo pomemben tudi za kurdske borce, saj si želijo utrditi položaj v bližini središča mesta.

Združene sile sirske vojske, koalicije pod vodstvom ZDA in kurdskih pešmerg od novembra počasi napredujejo proti osvoboditvi, junija pa so začele še poslednjo ofenzivo. Koalicija trdi, da bo osvoboditev Rake odločilen udarec za IS.

V Raki še 100.000 civilistov

Bitka za Rako je bila tragična predvsem za civiliste. Po poročilih Združenih narodov je junija umrlo 173 civilistov, vendar bi številka lahko bila še veliko višja, opozarjajo. V mestu naj bi bilo ujetih še okoli 100.000 civilistov, ki jim IS ne dovoli zapustiti mesta, še poroča BBC.

J. R.