Sile končale pogajanja o Siriji, uporniki nezadovoljni

Izjavo podpisale le Rusija, Iran in Turčija

24. januar 2017 ob 15:00

Astana - MMC RTV SLO/STA

V kazahstanski prestolnici Astana so se po dveh dneh končala pogajanja o Siriji. Rusija, Iran in Turčija bodo vzpostavili tristranski mehanizem za nadzor in zagotavljanje premirja v Siriji.

Mehanizem je rezultat pogajanj med sirskim režimom in uporniškimi skupinami, ki so potekala pod okriljem trojice držav. Z njim naj bi tudi preprečevali provokacije in dorekli podrobnosti glede prekinitve ognja.

V izjavi, sprejeti ob koncu pogajanj, so Iran in Rusija, ki podpirata sirski režim, ter Turčija, ki je na strani upornikov, poudarili tudi, da bodo nadaljevali prizadevanja v boju proti skrajni sunitski skupini Islamska država in veji mednarodne teroristične mreže Al Kaida v Siriji.

Čakajo še pogajanja v Švici

Sirski uporniki pa po besedah neimenovanega člana delegacije opozicije niso zadovoljni s končno izjavo, ki vzpostavlja mehanizem za premirje. "Iran vodi vojaške ofenzive na več območjih, zaradi česar se preliva kri, na tisoče Sircev pa se prisilno izseljuje. Ta izjava legitimira to vlogo," je poudaril. Drugi delegat je napovedal, da sirska opozicija izjave ne bo podprla. Po njegovih besedah je Turčija slaba pogajalka in ne more okrepiti položaja upornikov.

Delegacija sirskega režima, ki jo vodi sirski veleposlanik pri ZN-u Bašar Al Džafari, je z izidom pogajanj zadovoljnejša. "Glavni cilj pogajanj v Astani je utrditi prekinitev ognja v Siriji in to končna izjava potrjuje," je poudaril. Ob tem je dal vedeti, da so pogajanja v Astani ločen proces od pogajanj o Siriji, ki bodo pod okriljem Združenih narodov 8. februarja potekala v Ženevi.

Nobena izmed sprtih strani tudi ni podpisala sklepne izjave - države podpisnice so le Rusija, Iran in Turčija.

A. Č.