Sirske demokratične sile sporočile, da so vstopile v Rako

Raka je dejansko glavno mesto IS-ja v Siriji

6. junij 2017 ob 14:57

Raka - MMC RTV SLO/STA

Sirske demokratične sile (SDF) so sporočile, da so z vzhoda vstopile v Rako, dejansko glavno mesto t. i. Islamske države (IS) v Siriji. Tudi na severu mesta potekajo siloviti spopadi.

"Naše sile so vstopile v mesto Raka iz vzhodnega predela al Mešleb," je sporočila Rodžda Felat, poveljnica SDF-ja, koalicije arabskih in kurdskih sil. Po njenih besedah siloviti spopadi potekajo tudi v soseskah na severnem obrobju mesta.

Vojaška koalicija pod vodstvom ZDA, ki SDF podpira, pravi, da ima ta skupina skupno 50.000 borcev, od tega jih 60 odstotkov predstavljajo Arabci, 40 pa Kurdi. BBC poroča, da ni jasno, koliko sil je SDF razporedil okoli Rake. V Raki pa naj bi bilo med 3.000 in 4.000 borcev IS-ja, sporoča koalicija.

Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britanija, ki preko mreže aktivistov na terenu spremlja razmere v Siriji, je sporočil, da je SDF zavzel vrsto zgradb v Raki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozicijske sile so napredovale po silovitih letalskih napadih koalicije pod ameriškim vodstvom, sporoča Observatorij.

SDF s podporo ZDA

Omenjena koalicija sedem mesecev trajajočo ofenzivo SDF-ja na območju Rake podpira z vojaškimi svetovalci in orožjem, pa tudi z letalskimi napadi. SDF sporoča, da ni povezan s sirskim predsednikom Bašarjem Al Asadom niti z uporniškimi silami, ki se borijo za njegovo odstranitev s položaja. Od oktobra 2015 so pregnali IS z okoli 6.000 kvadratnih kilometrov na severu Sirije.

V preteklih mesecih so Sirske demokratične sile zavzele cestne dostope z vzhoda, severa in zahoda, danes pa so razglasile novo fazo ofenzive na Rako. "Danes razglašamo začetek velike bitke za osvoboditev Rake, t. i. prestolnice terorizma in teroristov," je sporočil njihov tiskovni predstavnik Talal Selo. Civiliste v mestu je pozval, naj se izogibajo položajem IS-ja in frontnih linij.

IS je Rako zavzel v začetku leta 2014, nekaj mesecev potem ko je mesto kot prvo glavno mesto kakšne pokrajine padlo v roke upornikov. Džihadistična skupina je nato tam vzpostavila svoj sedež v Siriji.

Po podatkih ZN-a je bilo od aprila zaradi spopadov okoli Rake razseljenih 100.000 ljudi.

V mesti naj bi cene hrane močno narasle. Voda naj bi bila v povprečju dostopna le štiri na dan, primanjkuje pa tudi zdravstvenih storitev, zalog zdravil in zdravstvenega osebja.

B. V.