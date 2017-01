V boj za predsedniško kandidaturo francoske levice Hamon in Valls

Predvolilni boj

22. januar 2017 ob 21:59

Pariz - MMC RTV SLO

Benoit Hamon je po delnih izidih, prešteta je bila približno tretjina glasov, dobil največ glasov za kandidata na letošnjih francoskih predsedniških volitvah.

Hamon, nekdanji minister za izobraževanje v vladi Francoisa Hollanda, po delu preštetih glasovnic za zdaj vodi pred svojim najbližjim tekmecem in nekdanjim premierjem Manuellom Vallsom, poroča Reuters.



Zaradi kritike gospodarske politike je Hamon izgubil mesto v vladi predsednika Hollanda, zdaj pa je prejel okoli 35 odstotkov glasov za strankarskega predsedniškega kandidata. Vallsu so strankarski kolegi namenili 31 odstotkov, tako da ju bo očitno čakal še drugi krog, in sicer 29. januarja.



Po poročanju Guardiana se je poleg Vallsa in 49-letnega Hamona za nominacijo potegovalo še pet kandidatov. Hamona so še pred kratkim dojemali kot obstranca, a očitno hitro dobiva podporo. Zaradi svoje pomaknjenosti na bolj levi pol je znotraj socialistov dojet kot neke vrste francoski Bernie Sanders in bi kot tak lahko predstavljal populistično protiutež vse bolj priljubljeni skrajno desni Marine Le Pen.



Njegov program med drugim vsebuje univerzalno plačo oz. neki temeljni dohodek, legalizacijo konoplje in uporabo referendumov za odločanje o različnih politikah. Zaradi tega so program sredinski politiki že označili za utopičnega, a to mu po napovedih ne bo stalo na poti.

A. Č.