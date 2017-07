V Hamburgu slab teden pred vrhom G20 že množični protesti

Skupno napovedanih okoli 30 protestov

2. julij 2017 ob 16:00

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Več tisoč protestnikov se je zbralo na ulicah Hamburga, kjer protestirajo proti vrhu skupine G20, ki bo v mestu potekal v petek in soboto. Nekaj protestnikov je s plovili zaplulo po reki Alster.

Glede na navedbe predstavnika policije, je protest za zdaj povsem miren, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ocene števila udeležencev mirnih protestov se gibljejo med 4.000 in 10.000.

V mirnem vzdušju so se protestniki v dežju okrog poldneva zbrali pred mestno hišo v Hamburgu, kjer so najprej nastopili različni govorniki, ki so pozivali k drugačni politiki in zaščiti okolja ter kritizirali ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Vzporedno z uličnimi protesti se je nekaj protestnikov z manjšimi plovili podalo tudi po reki Alster. V pristanišču so predstavniki organizacije Greenpeace protestirali pred tovorno ladjo s premogom in zahtevali ustavitev uporabe premoga pri proizvodnji elektrike.

Vrh G20 v petek in soboto

Voditelji držav skupine G20 se bodo v mestu na severu Nemčije pod strogimi varnostnimi ukrepi zbrali v petek in soboto. Tudi takrat je pričakovati številne proteste, napovedanih je okoli 30.

Vsega skupaj organizatorji pričakujejo več kot 100.000 protestnikov. Med zasedanjem bo za varnost skrbelo 21.000 nemških policistov, dodatnih 3800 zveznih policistov bo nadzorovalo letališče in vlake.

De Maziere: Svoboda združevanja le za mirne

Nemške oblasti se zaradi prisotnosti levičarskih skrajnežev bojijo izbruha nasilja. Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je v pogovoru za Bild dejal, da je treba nasilje v kali zatreti. "Svoboda združevanja velja le za mirne proteste," je poudaril.

Nemška kanclerka Angela Merkel pred srečanjem dvajsetih najmočnejših gospodarstev ni omenila protestov, napovedala je le, da bodo na tokratnem dnevnem redu zasedanj netradicionalne teme, kot so trajnostna ekonomska rast, upravljanje naravnih dobrin in delitev dobičkov.

J. R.