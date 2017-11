Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V kamerunski prestolnici Yaounde je zagorela stavba parlamenta. Foto: Reuters Sorodne novice Neodvisna Ambazonija postaja vse večja želja zapostavljene manjšine Dodaj v

V Kamerunu pogorela štiri nadstropja parlamenta

Gasilci požar lokalizirali po šestih urah

17. november 2017 ob 22:15

Yaounde - MMC RTV SLO, STA

V Kamerunu je ponoči zagorelo v stavbi parlamenta, požar je zajel štiri nadstropja in povzročil ogromno gmotno škodo. O žrtvah požara ne poročajo, gasilci so ga uspeli pogasiti, preden bi dosegel parlamentarno dvorano.

Gasilci so morali na pomoč poklicati še varnostnike bližnje rafinerije, da so jim pomagali iz stavbe rešiti vsaj nekaj pohištva in razstavne predmete. Požar je izbruhnil v upravnem delu parlamentarne zgradbe, parlamentarna dvorana pa naj bi ostala nepoškodovana, je sporočila kamerunska vlada. V teh dneh je tam sicer potekala proračunska seja.

Zgradbo je ogenj zajel okoli 21. ure, gasilci pa so ga lokalizirali šest ur kasneje. Ko so gasilci prispeli do parlamenta, sta četrto in peto nadstropje že povsem pogoreli, ognjeni zublji pa so se že razširili na šesto in sedmo nadstropje, je poročala javna televizija CRTV. Minister za komuniciranje Issa Tchiroma Bakary je sporočil, da vse kaže, da je šlo za nesrečo.

Glavna opozicijska stranka Socialno-demokratska fronta (SDF) je sporočila, da so v požaru izgubili vso dokumentacijo zadnjih 22 let, odkar so v parlamentu, poroča BBC.

J. R.