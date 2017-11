V Kolumbiji zasegli rekordno količino količino kokaina

Usuga je še vedno na begu

9. november 2017 ob 10:23

Bogota - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kolumbijska policija je zasegla 12 ton kokaina, kar velja za največjo posamično zaseženo količino kokaina v zgodovini te države. Pošiljka bi na trgu ZDA dosegla vrednost 360 milijonov dolarjev.

Policija je operacijo v sredo izvedla po leto dni trajajoči preiskavi. V raciji na štirih plantažah bananovca v okrajih Antioquia in Choco je sodelovalo skoraj 400 policistov, izurjenih za boj proti trgovini z mamili. Racija je potekala na kopnem in iz zraka.

Kokain so odkrili v podzemnih skrivališčih. Pri tem so priprli štiri ljudi, iščejo pa še Daira Usugo, znanega kot Otoniel, vodjo Zalivskega klana - mamilarske tolpe, ki naj bi skrila omenjeni kokain. Otoniel je eden najbolj iskanih kriminalcev v Kolumbiji, nekateri ga označujejo za "novega Pabla Escobarja". Otoniel je septembra vladi sicer sporočil, da se namerava predati. Vladne sile so samo letos aretirale 1.500 članov omenjenega klana.

Operacija, "največji udarec klanom v zgodovini", je po besedah kolumbijskega predsednika Juana Manuela Santosa potrdila moč in učinkovitost kolumbijskih varnostnih sil. Z njo se je količina letos zaseženega kokaina v Kolumbiji - z 900 tonami letno največje proizvajalke tega mamila na svetu - povečala na 362 ton.

A. P. J.