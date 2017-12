Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Avtobus je zapeljal v podhod podzemne postaje Slavjanski bulvar na zahodu Moskve. Foto: Reuters V nesreči se je poškodovalo okoli 15 ljudi, tri so prepeljali v bolnišnico. Foto: Reuters Dodaj v

V Moskvi avtobus zapeljal v podhod in zahteval več življenj

Policija izključuje teroristični napad

25. december 2017 ob 15:32

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Na zahodu ruske prestolnice je avtobus iz neznanega razloga zapeljal v podhod podzemne železnice in pri tem ubil najmanj pet ljudi, okoli 15 je ranjenih.

Na posnetkih nadzornih kamer je videti, kako so se ljudje razbežali pred avtobusom, ki je zapeljal na široke stopnice pri vhodu na postajo podzemne železnice Slavjanski Bulvar. Ustavil se je, ko se je zaletel v strop podhoda. Na kraju nesreče so reševalna vozila in gasilci, tri ranjence pa so prepeljali v bolnišnico.

Policija je izključila možnost terorističnega napada. Dozdajšnja preiskava je pokazala, da je za nesrečo najverjetneje kriva tehnična napaka. Podjetje, odgovorno za mestni potniški promet, medtem ne izključuje možnosti človeške napake, saj bi voznik lahko zaspal in pri tem pohodil pedal za plin.

Nadzornik voznika je za ruski RT sporočil, da je voznik popoldansko izmeno začel ob 13.30, dve uri pred nesrečo. V dveh dneh pred nesrečo je opravil dva običajna 11-urna delovnika, še dodaja neimenovani nadzornik.

Ruski medij Interfax je poročal, da je voznik policiji povedal, da so avtobusu, ki sicer ni bil v uporabi še niti eno leto, odpovedale zavore. Začetna policijska preiskava je sicer pokazala, da je bil voznik trezen.

Julija 2014 je v bližini iste postaje podzemne železnice v nesreči umrlo 21 ljudi, ko je zaradi odpovedi zavor iztiril vlak.

