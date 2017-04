V Moskvi nove aretacije na nadaljevanju protestov proti Medvedjevu

Organizatorji naj ne bi bili povezani z Navalnim

2. april 2017 ob 16:24,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 16:50

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Teden dni po množičnih protestih v Rusiji je ruska policija na tokratnem shodu študentov in mladih v Moskvi prijela 29 ljudi, med njimi naj bi bili štirje mladoletniki.

Po navedbah policije so protestnike prijeli zaradi kršenja javnega reda in miru. Na t. i. "sprehodu opozicije" v središču Moskve se je zbralo okoli 100 ljudi, večinoma študentov. Ruske oblasti so sicer že predtem onemogočile dostop do spletnih strani, prek katerih so študentje protest organizirali.

Organizatorji so prek spleta zanikali povezave z Aleksejem Navalnim in sporočili, da so skupina "mladih ljudi in običajnih študentov". Tudi Navalnijeva predstavnica Kira Jarmiš je sporočila, da njen klient glede protesta ne ve ničesar.

Podobni shodi so potekali še v nekaterih drugih ruskih mestih, kot so Sankt Peterburg, Novosibirsk in Čeljabinsk.

Med prijetimi sin nekdanjega poslanca

Spletna stran OVD-Info, ki sledi aretacijam aktivistov, sicer trdi, da je bilo prijetih 32 ljudi, med njimi tudi štirje mladoletniki. Med prijetimi je tudi 17-letni Roman Šingarkin, sin nekdanjega ruskega poslanca Maksima Šingarkina. Srednješolec je postal simbol mladih protestnikov, potem ko so ga fotografi prejšnji teden ujeli med plezanjem na ulično svetilko. Tudi takrat ga je policija pridržala.

Več 10 tisoč ljudi na ruskih ulicah

Pred tednom dni se je na ulicah in trgih po vsej državi na poziv Navalnega zbralo več deset tisoč ljudi. Navalni je k demonstracijam pozval po objavi poročila, v katerem ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva obtožuje, da prek tajnih mrež neprofitnih organizacij vodi nepremičninski imperij. Po navedbah OVD-Info so policisti prijeli 1.030 protestnikov. Večino so po plačilu globe izpustili, okoli 120 pa jih je ostalo v pridržanju.

Navalni je bil obsojen na 15 dni zapora, ker ni upošteval ukazov policistov, in na 20.000 rubljev (okoli 325 evrov) denarne kazni zaradi organiziranja protestov, ki jih oblasti niso odobrile. Kremelj je shode označil za provokacijo.

J. R.