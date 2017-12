V Mosulu so imeli prvič po osvoboditvi od IS-ja božično mašo

V Mosulu je pred leti živelo 35.000 kristjanov

26. december 2017 ob 08:49

Mosul - MMC RTV SLO

V cerkvi svetega Pavla v Mosulu, edini delujoči cerkvi v mestu, so letos prvič po pregonu t. i. Islamske države praznovali božič. Maše se je udeležilo najmanj 100 kristjanov, podpret pa jih je prišla tudi množica muslimanov.

Cerkev stoji na vzhodu mesta na severu Iraka, ki je bil v rokah IS-ja med letoma 2014 in 2017. Med mašo so veljali strogi varnostni ukrepi. Pred cerkvijo je stal portret kristjana, ubitega pod vladavino džihadistov, v spomin na nedavno težavno zgodovino mesta.

Pred prihodom IS-ja v mesto naj bi v Mosulu med takratnima dvema milijonoma prebivalcev živelo okoli 35.000 kristjanov.

Pod IS-jem je bilo javno izvajanje krščanskih obredov nevarno. Skupina je kristjane silila, da se spreobrnejo v islam, plačajo dodatni davek ali pa so usmrčeni, zato se je veliko kristjanov odločilo za pobeg.

Kristjani v mestu menijo, da je nujno, da kristjani po treh letih preganjanja spet najdejo svoje mesto v Mosulu. "Naša vera in naše upanje je, da smo tukaj, da širimo evangelij na zemlji in v našem mestu," je dejal duhovnik Tabet Habib. "Zaradi tega smo prišli sem, da bi imeli mašo in povedali svetu, da smo tukaj kot kristjani".

Maše se je udeležilo najmanj 100 kristjanov, ki so jih prišli podpret številni muslimani, poroča britanski Independent.

B. V.