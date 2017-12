Irak razglasil konec vojne proti IS-ju

Džihadisti še vedno predstavljajo veliko grožnjo

9. december 2017 ob 17:30

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Iraški premier Hajder Al Abadi je razglasil konec triletne vojne proti skrajni džihadistični skupini Islamska država (IS) v Iraku. Sporočil je tudi, da so iraške sile v celoti prevzele nadzor na območju ob meji s Sirijo.

Redko poseljeno puščavsko območje med rekama Evfrat in Tigris je veljalo za še zadnje območje pod nadzorom džihadistov v Iraku, potem ko so vojaške in paravojaške enote iz njihovih rok predtem znova prevzele vsa mesta, nazadnje 17. novembra mesto Rava v dolini Evfrata.

"Naši sovražniki so hoteli uničiti našo civilizacijo, vendar smo zmagali prek naše enotnosti in odločenosti. V kratkem času smo dosegli zmago," je dejal Abadi na novinarski konferenci v Bagdadu.

"Čestitke vladi Iraka in iraškim varnostnim silam ob osvoboditvi vseh poseljenih območij v Iraku," je na Twitterju zapisala mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA, ki je z letalskimi napadi sodelovala z iraškimi silami v bojih proti IS-ju.

Iran zmago razglasil novembra

Iran, tesen zaveznik Iraka, je sicer že novembra razglasil zmago nad IS-jem v Iraku, ko so džihadisti nadzirali le še majhno območje, a je Abadi takrat dejal, da bodo zmago razglasili šele, ko bodo osvobodili celotno območje. Iran je sicer v bojih sodeloval s šiitskimi milicami, ki jih je uril.

Hišam Al Hašemi, strokovnjak za IS, opozarja, da džihadisti še vedno pomenijo grožnjo, saj imajo skladišča orožja skrita v neposeljenih puščavskih predelih. Njihova naravna skrivališča ostajajo globoke soteske Vadija Haurana, najdaljše iraške doline, ki se razteza od savdske meje do Evfrata in meje s Sirijo in Jordanijo. Poznavalci tudi opozarjajo, da lahko IS prek spečih celic še vedno izvaja zelo smrtonosne bombne napade.

Preobrat za IS

Zmaga nad džihadisti v Iraku pomeni velik preobrat za skupino, ki je leta 2014 vladala nad sedmimi milijoni ljudi na območju v velikosti Velike Britanije, ki je obsegalo velik del Sirije in tretjino Iraka. IS je ta svoj čezmejni kalifat razglasil junija 2014.

V Iraku je takrat zavzel obsežna območja severno in zahodno od Bagdada, tudi drugo največje mesto v državi Mosul, in s tem ogrozil obstoj iraške države. Iraška vojska se je džihadistom zoperstavila ob pomoči letalskih napadov mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, ko je avgusta 2014 sprožila protiofenzivo za povrnitev svojega ozemlja.

Prvo večjo zmago so dosegli 31. marca 2015 z zavzetjem Tikrita severno od Bagdada, potem ko je bil 10 mesecev v rokah IS-ja. Nato sta februarja in junija 2016 sledili mesti na zahodu - Ramadi in Faludža, preden se je zgodilo prelomno zavzetje drugega največjega mesta v državi Mosula julija letos po devetmesečni ofenzivi.

Izgubili tudi skoraj vse ozemlje v Siriji

Po obsežnih operacijah so džihadisti do zdaj izgubili tudi že skoraj vse ozemlje v sosednji Siriji. Tu naj bi po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice IS nadzoroval približno samo še osem odstotkov ozemlja province Deir Ezor.

Rusko obrambno ministrstvo je sicer že v četrtek sporočilo, da je ruska misija podpore režima v Damasku v boju proti IS-ju končana in da je država v celoti osvobojena. Delujejo še manjše skupine pripadnikov IS-ja, vendar pa se bo proti njim bojevala sirska vojska, so dodali. Predtem je Rusija že 21. novembra razglasila konec "aktivne faze vojaške operacije" v Siriji, kjer od leta 2015 podpira režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

K. S.