V Nemčiji se je poročil prvi gejevski par

V Sloveniji je bila ta pravica zavrnjena na referendumu

1. oktober 2017 ob 14:22

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V Nemčiji je začel veljati zakon o porokah istospolnih parov, ki ga je parlament potrdil junija. V Berlinu se je že poročil prvi gejevski par.

Zakonsko zvezo sta sklenila 60-letni Bodo Mende in 59-letni Karl Kreile, ki sta skupaj že od leta 1979, civilno zvezo pa sta sklenila leta 2002, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poročila sta se v okrožju Tempelhof-Schöneberg, kjer so obred poleg njune družine in prijateljev spremljale tudi številne kamere.

"Neverjetno sem zadovoljen. Zelo simbolno je, da sva priznana kot popolnoma običajen par in da nimava več drugorazrednega zakona," je po poroki dejal Kreile.

Županja okrožja Angelika Schöttler je dejala, da lahko "ta dan res označimo za zgodovinski". Izrazila je upanje, da bodo številni pari sklenili zakonsko zvezo, v njenem uradu ali podobnih.

Poroke homoseksualcev so napovedane tudi v drugih mestih, kot sta Hannover in Hamburg. Nemški istospolni pari se torej lahko poročijo ali obstoječe civilno partnerstvo spremenijo v zakon.

Začasno še kot "mož"in "žena"

Po glasovanju v bundestagu 30. junija so si pristojni organi prizadevali, da bi približno 94.000 homoseksualnim parom čim prej omogočili sklenitev zakonske zveze. Kljub temu jim še ni uspelo ustrezno prilagoditi programske opreme, kar pomeni, da bodo v nekaterih dokumentih do prihodnjega leta še vedno zabeleženi kot "mož" in "žena".

V Nemčiji so v letih po uzakonitvi civilnega partnerstva sicer vedno bolj zmanjševali razlike med pravicami heteroseksualnih in homoseksualnih parov.

Istospolni pari tako uživajo enake pravice kot heteroseksualni tako pri davkih kot pri posvojitvah in na drugih področjih.

Nizozemska je bila leta 2000 prva evropska država, ki je uzakonila gejevske poroke, kasneje ji je sledilo še 14 držav. V Sloveniji je bil takšen predlog zavrnjen na referendumu.

B. V.