Spodnji dom parlamenta potrdil predlog reforme francoskih državnih železnic

Francoska narodna skupščina je načrte predsednika Emmanuela Macrona za reformo železniškega sistema potrdila s 454 glasovi proti 80. Vladni predlog je podprla tudi glavna opozicijska stranka, desnosredinski Republikanci.

Načrti glede reforme državnih železnic SNFC, s katero bi liberalizirali železniški promet in med drugim za nove zaposlitve ukinili ugoden status železničarjev, so sprožili val stavk zaposlenih na železnicah, v okviru katerega nameravajo do konca junija izmenoma dva dneva stavkati in tri dneve delati.

Macron je prejšnji teden dejal, da je odločen iti "do konca" in v železniški sistem pripeljati konkurenco ter ukiniti posebne pogoje zaposlovanja novih kadrov na železnici. Dodal je, da je podobna reforma v Nemčiji izboljšala tamkajšnjo železnico, in zatrdil, da se zaposlitveni pogoji za obstoječe zaposlene ne bodo spremenili.

V družbi SNCF so danes opozorili, da bo stavkovni val močno oviral promet v sredo in četrtek. Vozil bo namreč le vsak tretji vlak TGV, vsak četrti regionalni vlak intercity in eden od treh vlakov v Švico. Manj vpliva bo na povezavo z Londonom, saj naj bi vozili štirje od petih načrtovanih vlakov Eurostarja v britansko prestolnico.

V sindikatih so odločeni nadaljevati boj. Za četrtek so javne uslužbence, delavce v državnih domovih za starejše in študente pozvali k celodnevni vsedržavni ustavitvi dela in k protestom proti reformam, ki jih načrtuje Macron.