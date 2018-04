Pariz: Policija iz Sorbone pregnala študentske protestnike

50-letnica velikih študentskih protestov maja 1968

20. april 2018 ob 18:13,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 18:19

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Francoska policija je pred prihajajočim izpitnim obdobjem pregnala okoli sto študentov, ki so v znak protesta proti reformam visokega šolstva predsednika Emmanuela Macrona zavzeli del znamenite univerze Sorbona.

Policija je po več tednih iz stavbe fakultete Tolbiac, ki je del Sorbone, "mirno in brez incidentov" pregnala protestnike, pri čemer so zaradi upora aretirali enega človeka. "Zakon in red bomo obnovili povsod po državi," je pred prihajajočim izpitnim obdobjem študentom jasno sporočilo poslal notranji minister Gerard Collomb.

Študenti so za več dni s stoli in mizami onemogočili vstop in tako nadzirali prihode v 22-nadstropno zgradbo, v kateri so vzpostavili neke vrste komuno s kuhinjo in ležišči, namesto univerzitetnih predavanj pa so organizirali neformalna izobraževanja.

Rektor univerze Georges Haddad je policijo sicer že pred enim tednom pozval, naj posreduje, saj naj bi v zavzetju sodelovali tudi protivladni aktivisti in ne študenti, ki so hudo poškodovali območje, vendar je policija zaradi varnostnih razlogov akcijo takrat zavrnila.

Protesti študentov so se na več univerzah po državi začeli že marca, v tem tednu pa so se med drugim razširili tudi na prestižno univerzo Sciences Po, ki jo je obiskoval Macron.

Reforma uvaja omejitev vpisa

Reforma visokega šolstva predvideva omejitve za vpis v študijske programe. Po trenutni zakonodaji lahko francoski mladostniki po končani srednji šoli izberejo kateri koli program na javnih univerzah, vendar vlada reforme zagovarja zaradi navala in posledičnega osipa v določenih programih, kot sta psihologija in pravo, poroča francoski The Local.

Študenti in nekatere politične stranke ukrep vidijo kot kršitev pravice do izobraževanja za vse. 15. februarja sprejeta reforma javnim univerzam nalaga, da same določajo nova pravila za vpis.

Protesti javnega sektorja

Študentski protesti so potekali na 50-letnico množičnih študentskih protestov maja 1968, katerih žarišče je bila tudi takrat prav Sorbona. Tokratni protesti sicer sovpadajo tudi s stavkami javnih uslužbencev po vsej državi. Macron je v zadnjem času pod vse večjim pritiskom sindikatov zaradi načrtovane reforme javnega sektorja, vendar za zdaj ne popušča.

V minulih tednih so stavkali in protestirali železničarji, javni uslužbenci, zaposleni v domovih za starejše, in študenti. V četrtek se je na protestih po vsej državi zbralo več kot 100.000 ljudi, večina v Parizu, Lyonu in Marseillu, kar je sicer pol manj kot pred mesecem.

J. R.