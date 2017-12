V protestih proti Trumpovi odločitvi o Jeruzalemu že več kot 50 ranjenih

V petek naj bi sledili novi protesti in spopadi

7. december 2017 ob 18:15

Ramala,Gaza - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da ZDA priznavajo Jeruzalem kot glavno mesto Izraela, se vrstijo protesti na zasedenih palestinskih ozemljih. Ranjenih je na desetine Palestincev.

Kot poroča palestinska tiskovna agencija Maannews, se na okupiranih Zahodnem bregu, v Vzhodnem Jeruzalemu in v Gazi vrstijo protesti in spopadi z izraelskimi silami. Uresničujejo se napovedi svetovnih politikov o dodatni nestabilnosti in nasilju v regiji kot posledici poteze Trumpove vlade.

Palestinsko ministrstvo za zdravje in palestinski Rdeči polmesec sporočata, da je ranjenih več kot 50 ljudi, od tega jih je devet ustreljenih s pravimi naboji. Izraelske sile so ustrelile štiri Palestince v Ramali na Zahodnem bregu, pet pa v Gazi, kjer so protestniki čez ograjo metali kamne na izraelske vojake. Po poročanju Guardiana je en človek v kritičnem stanju.



Ob tem je bilo v Ramali z jeklenimi naboji, prelitimi z gumo, ustreljenih osem ljudi, najmanj trije pa so bili ranjeni v Betlehemu. Dva človeka, od katerih je en otrok, sta bila deležna oskrbe zaradi močnega vdihavanja solzivca.

O ranjenih poročajo tudi iz drugih krajev na zasedenih ozemljih. Do spopadov je po shodu prišlo tudi v Hebronu na jugu Zahodnega brega. Mladi Palestinci so na okupacijske izraelske sile metali kamne, te pa so uporabile solzivec. Izrael je na območje Zahodnega brega po poročanju BBC-ja napotil na stotine dodatnih vojakov.

Splošna stavka zaradi Trumpove odločitve

Do spopadov na Zahodnem bregu je prišlo v času splošne stavke, zaradi katere so palestinske trgovine in šole ter univerze zaprte. Na ulicah so bili sicer prisotni palestinski policisti v uniformah in v civilnih oblačilih, kar naj bi kazalo, da ima palestinski predsednik Mahmud Abas nadzor nad situacijo.

Guardian še poroča, da se novo nasilje pričakuje v petek po množičnih protestih, ki naj bi sledile molitvi.

Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija je pozval k novi vstaji (intifadi) palestinskega ljudstva proti "sionističnemu sovražniku", a je za zdaj stopnja protestov in nasilja precej nižja kot v času druge intifade, ki se je začela leta 2000.

B. V.