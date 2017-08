V Rotterdamu zaradi suma terorizma odpovedali koncert

Ni jasno, ali sta kombi in obvestilo o napadu povezana

24. avgust 2017 ob 06:58

Rotterdam - MMC RTV SLO

V Rotterdamu so po obvestilu španske policije o možnosti terorističnega napada odpovedali koncert, nekaj ur zatem pa je policija blizu prizorišča našla kombi s plinskimi jeklenkami. Ni jasno, ali obstaja povezava.

Kot je dejal župan Rotterdama Ahmed Aboutaleb, so voznika kombija, registriranega v Španiji, pridržali in ga bodo zaslišali. Kombi je preiskala posebna bombna enota policije, na prizorišču, ki je bilo evakuirano, pa so bili policisti v neprebojnih jopičih.

"Ali se da kombi s plinskimi jeklenkami povezati z grožnjo, je prezgodaj reči," je dejal župan in posvaril pred "hitrimi sklepi", poroča BBC.

Povezave z napadi v Španiji naj ne bi bilo

Reuters medtem navaja pravosodni vir, češ da ni neposredne povezave med nedavnimi napadi v Španiji in obvestilom španskih oblasti, ki naj bi bilo posledica dlje trajajoče preiskave.

Prejšnji teden je namreč v Kataloniji v napadih v Barceloni in Cambrilsu umrlo 15 ljudi. Napada sta sledila eksploziji v hiši, polni plinskih jeklenk, v kateri naj bi džihadisti, vpleteni v napada, pripravljali eksplozivne naprave za večji napad.

V Rotterdamu bi morala nastopiti ameriška rockovska skupina Allah-Las, ki je zaradi arabskega izraza za boga v imenu pogosto deležna groženj.

B. V.