V ruskem napadu huje ranjen nekdanji vodja Fronte Al Nusra

Ubitih 50 osebnih stražarjev in 12 poveljnikov

4. oktober 2017 ob 10:01

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija je sporočila, da je bil v zračnem napadu njenih sil v Siriji huje ranjen vodja skrajne uporniške skupine Tahrir Al Šam Abu Mohamed Al Golani.

Kot je v izjavi za javnost sporočilo rusko obrambno ministrstvo, je bilo tarča napada srečanje poveljnikov skupine, med katerimi je bil tudi njihov vodja. Prizorišče srečanja sta na podlagi obveščevalnih podatkov 3. oktobra napadla dva ruska bombnika.

Golani je bil vodja skrajne skupine Fronta Al Nusra, ki je veljala za sirsko vejo teroristične mreže Al Kaida. Januarja letos se je ta združila skupaj z drugimi uporniškimi skupinami v Tahrir Al Šam.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašekov je pojasnil, da je Golani utrpel poškodbe zaradi šrapnelov in v napadu tudi izgubil roko. Več neodvisnih virov je navedlo, da je v kritičnem stanju.

V napadu je bilo ubitih okoli 50 osebnih stražarjev Golanija, 12 poveljnikov in vodja obveščevalne veje Tahrir Al Šama.

Napad je bil del operacije za uničenje skrajnežev, ki so 18. septembra sprožili ofenzivo, med katero so obkolili 29 ruskih vojaških policistov, ki so jih rešili ob podpori zračnih sil.

