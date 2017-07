V senatu propadel nov republikanski poskus odprave Obamacara

Američani se ne želijo odreči pridobljenim pravicam

27. julij 2017 ob 09:34

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je v sredo s 55 glasovi proti in 45 za zavrnil predlog republikanskega vodstva za odpravo delov t. i. Obamacara, zdravstvene reforme nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame.

Podoben predlog je propadel že v torek, ko je senat pred tem tesno z 51 glasovi za in s 50 proti potrdil predlog za nadaljevanje razprave.

Ameriška zdravniška zbornica je pred glasovanjem predlog ostro kritizirala in ga označila za nepotrebnega in nesmiselnega, ker bo povišal premije in stroške. Vodja senatne večine Mitch McConnell je skušal v torek uspeti s tako imenovanim "suhljatim preklicem" Obamacara, ki odpravlja le najbolj nepriljubljene dele Obamacara, kot je na primer zahteva po obvezni sklenitvi zdravstvenega zavarovanja vseh posameznikov, sicer jim grozi davčna kazen.

Vsi demokrati in dva neodvisna senatorja so bili proti, pridružilo se jim je tudi nekaj zmernejših republikancev.

McConnell je v torek dal na mizo predlog o preklicu Obamacara in potrditvi svojega predloga reforme, proti kateremu je glasovalo kar devet republikancev. Za zdaj ni jasno, koliko časa bo še vztrajal in poskušal izpolniti zahtevo predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj mu nekaj potrdijo, da podpiše in razglasi zmago.

McCain za medstrankarsko reformo

Skupina desetih republikanskih in demokratskih guvernerjev je v sredo McConnellu poslala pismo, naj odneha in opusti svoj nespameten predlog ter posluša poziv senatorja iz Arizone Johna McCaina za sodelovanje republikancev in demokratov pri izdelavi prave reforme, ki bo Američanom res zagotovila cenejše in dostopno zdravstvo.

Trump je nekaj ur po glasovanju, ko je propadel že drugi predlog, ki ga podpira, dejal, da iz senata sliši same dobre stvari. Trump je med kampanjo obljubljal, da bo odpravil Obamacare že prvi dan na položaju, vendar mu to ni uspelo niti sedem mesecev po prevzemu oblasti.

S potrebo po reformi Obamacara se strinjajo vsi, vendar ljudje niso pripravljeni ostati brez pravic, ki so jih dobili z reformo, republikanski predlogi pa niso priljubljeni.

K. S.