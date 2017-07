Aretacije na protestih proti republikanski zdravstveni reformi

Poskus preklica reforme pogorel

26. julij 2017 ob 10:16

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška kongresna policija je v torek aretirala skoraj 100 ljudi, ki so se udeležili protestov proti zdravstveni reformi republikancev.

Približno 30 ljudi so aretirali na galeriji za obiskovalce, ko so začeli kričati "Ubijte reformo, ne pa nas", ostale so prijeli po hodnikih senatnih pisarniških palač.

Republikanska reforma ni priljubljena in njena usoda ni jasna. Predsednik Donald Trump zato presenetljivo ni razglašal zmage, ko je senat s pomočjo podpredsednika ZDA Mika Penca z 51 glasovi za in 50 proti potrdil nadaljevanje razprave o reformi, ki ji še vedno nasprotuje vseh 46 demokratov z dvema neodvisnima senatorjema in številni republikanci tako na levi kot na desni.

Nekaj ur kasneje so glasovali o predlogu za preklic reforme nekdanjega predsednika Baracka Obame, imenovane Obamacare, in potrditvi predlaganih sprememb vodje senatne večine Mitcha McConnella in teksaškega senatorja Teda Cruza. Predlog je pogorel s 57 glasovi proti in 43 glasovi za, pri čemer je proti glasovalo devet republikancev.

Trump čaka z nalivnikom

V naslednjih dneh bodo senatorji še naprej glasovali o predlogih in amandmajih, čeprav v torek še ni bilo čisto jasno, o čem točno. McConnell je dejal, da bodo delali in videli, kam jih bo zanesla pot, ker Obamova reforma propada in morajo ukrepati. Kritiki pravijo, da to ni noben način sprejemanja tako pomembne in velike zakonodaje.

Karkoli bodo v senatu potrdili, če sploh, bo moralo nazaj na glasovanje in morebitne spremembe v predstavniški dom, preden bo lahko predsednik Donald Trump zakon podpisal in razglasil zmago.

Tudi Trump ne ve, kaj natančno sprejemajo, važno je, da to več ne bo obamacare. "Nalivnik imam pripravljen za podpis in prosim, dajte mi nekaj, da podpišem," je dejal pred dnevi na sestanku s senatnimi republikanci.

G. V.