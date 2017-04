Evakuacijo več tisoč Sircev so preložili

V sobotnem napadu umrlo 126 ljudi, med njimi najmanj 68 otrok

17. april 2017 ob 12:33

Damask - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki sirske opozicije so sporočili, da so načrtovano evakuacijo 3.000 prebivalcev iz štirih obleganih mest preložili.

Na vzhodni del mesta Deir Ezor, ki je pod nadzorom vladnih sil, je padlo več granat samooklicane Islamske države (IS), pri čemer sta bila ranjena tudi dva ruska novinarja. Po napadu na Deir Ezor so oblasti evakuacijo iz obeh šiitskih krajev, ki ju obkrožajo uporniki, pa tudi prebivalcev sunitskih mesta Madje in Zabadanija preložili. Evakuacija je potekala v skladu z dogovorom, ki so ga sklenili režim in islamski borci.

Fuo in Kafrajo, ki sta pod nadzorom vladnih sil, je v petek zapustilo 5.000 ljudi, Madajo in Zabadani, ki sta v rokah upornikov, pa 2.200. Za dokončanje prve faze evakuacije bi sicer morali iz šiitskih krajev evakuirati še 3.000 civilistov in borcev, iz Zabadanija pa 150 upornikov, je še sporočil observatorij s sedežem v Londonu.

Kot smo poročali, je na obrobju Alepa ob evakuaciji prebivalcev Fue in Kafraje v soboto eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer je umrlo 126 ljudi, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je med njimi najmanj 68 otrok. Odgovornosti ni prevzel nihče.

Prihodnji teden novi pogovori v Ženevi

Medtem je namestnik ruskega zunanjega ministra Mihael Bogdanov napovedal, da se bodo diplomati iz Rusije, ZDA in ZN-a prihodnji teden srečali v Ženevi, kjer bodo znova razpravljali o sirski krizi. Ob tem je Bogdanov dejal, da na potrditev Washingtona, da se bo pogovorov udeležil, še čaka.

Reuters poroča, da je sirska vojska v nedeljo ob pomoči ruskih zračnih napadov, upornikov in domačinov v nedeljo znova osvojila strateško mesto Soran blizu jame v osrednji zahodni Siriji.

K. T.