V streljanju na avtobus umrlo 26 koptskih kristjanov

Islamska država izvedla že več napadov na Kopte

26. maj 2017 ob 13:02,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 14:26

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Neznani napadalci so v Kairu streljali na avtobus, na katerem so bili koptski kristjani, ki so bili namenjeni v samostan. Umrlo je 26 ljudi, več kot 25 je ranjenih.

Napad se je zgodil okoli 220 kilometrov južno od egiptovske prestolnice Kairo. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Napad se je zgodil, ko so oboroženi napadalci, ki so se pripeljali na treh štirikolesnikih, streljali na avtobus in tovornjak, ki sta bila na poti do samostana Anba Saumel v bližini mesta Minja, kjer živi veliko koptskih kristjanov. Priče so poročale, da je bilo napadalcev osem do deset in da so bili oblečeni v vojaške uniforme.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je zaradi napada sklical izredno varnostno zasedanje. Varnostne sile so pričele lov za napadalci, zaradi česar so namestili več deset preglednih točk in na puščavske ceste poslali patrulje.

Veliki imam mošeje in univerze Al Azhar v Kairu, duhovni vodja sunitskih muslimanov Ahmed Mohamed Al Tajeb je dejal, da je napad poskus destabilizacije države. "Egipčane pozivam, da se združijo proti brutalnemu terorizmu," je sporočil še sporočil.

Kopti že večkrat tarča napadov

Egiptovski Kopti so bili žrtve tudi v napadih decembra lani in aprila letos. Takrat je bilo ubitih več deset ljudi. Takrat je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je hkrati napovedala nove napade na Kopte v Egiptu.

Kopti predstavljajo približno desetino izmed 92 milijonov Egipčanov.

Po aprilskih napadih je al Sisi razglasil trimesečne izredne razmere v vsej državi in obljubil, da bo storil vse, kar je potrebno za poraz džihadistov.

A. P. J., J. R.