V streljanju pred mošejo na jugu Francije osem ranjenih

Policija, tožilstvo: Ni šlo za terorizem

3. julij 2017 ob 06:57

Avignon - MMC RTV SLO

V nedeljskem streljanju pred mošejo v Avignonu na jugu Francije je bilo ranjenih osem ljudi. Na vernike sta ob izhodu iz mošeje streljala napadalca s kapucami, a napad naj ne bi bil terorističen.

Moška sta napad izvedla ob 22.30, imela pa sta pištolo in puško, je poročal časopis La Provence. V renaultu cliu, s katerim sta se pripeljala napadalca, naj bi bili štirje ljudje, le onadva pa sta izstopila z orožjem. Takrat je več deset ljudi blizu mošeje začelo bežati, je dejal očividec.

V streljanju so bili štirje ljudje ranjeni pred mošejo, štiričlansko družino, vključno s sedemletno deklico, pa so šrapneli ranili v njihovem stanovanju, oddaljenem okoli 50 metrov, še poroča časnik. Dva človeka naj bi bila v bolnišnični oskrbi.

Tožilstvo: Ni terorizem

Vir je za La Provence dejal, da verniki, ki so odhajali iz mošeje, niso bili prava tarča napadalcev, tudi policija in tožilstvo sta sporočila, da dogodka ne obravnavata kot teroristični napad, poroča BBC. "Dejstvo, da se je to zgodilo v ulici, kjer stoji verski objekt, z dejanjem ni povezano," je dejal. Okrožna sodnica Laure Chabaud je dejala, da je incident verjetno posledica spora med mladimi.

V četrtek je bil v Parizu aretiran moški, ki se je hotel z avtomobilom zaleteti v množico ljudi pred mošejo v pariškem predmestju Créteil, a mu to zaradi ovir ni uspelo. Nihče ni bil poškodovan.

B. V.