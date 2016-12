V Tuniziji aretirali nečaka osumljenca za napad v Berlinu in še dva moška

Amri je bil ubit v Milanu

24. december 2016 ob 14:32

zadnji poseg: 24. december 2016 ob 15:14

Tunis - MMC RTV SLO/STA

V Tuniziji so aretirali nečaka Anisa Amrija, glavnega osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom v Berlinu, ter še dva moška, ki sta povezana z Amrijem.

Kot je sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo, so bili vsi trije člani "teroristične celice, povezane s teroristom Anisom Amrijem, ki je izvedel napad v Berlinu". Amri, ki je v Berlinu ubil 12 ljudi, okoli 50 pa jih je ranil, je bil v noči na petek ubit v spopadu z italijansko policijo v Milanu.

Aretirani so stari med 18 in 27 let, aretirali pa so jih v pokrajini Kairouan v osrednjem delu Tunizije, od koder bil doma Amri.

Amrijev nečak je priznal, da ga je stric pozival, naj se pridruži t. i. Islamski državi, ter mu po pošti poslal denar za pot v Nemčijo, je sporočilo tunizijsko ministrstvo.

Da bi se izognila policijskemu nadzoru, sta bila v stiku prek kriptirane aplikacije Telegram. Sin Amrijeve sestre je še priznal, da je bil stric emir džihadistične skupine s sedežem v Nemčiji, znane pod imenom brigada Abu Al Vala.

De Maiziere zavrača kritike

Medtem je nemški notranji minister Thomas de Maiziere v pogovoru za nedeljsko izdajo časnika Bild zavrnil kritike, da se nemške oblasti niso ustrezno lotile preiskave in Amriju niso preprečile pobega iz države. "Neprimerno bi bilo govoriti o napaki varnostnih služb. Seveda pa bomo zadevo natančno preučili in pripravili ustrezno poročilo," je dejal de Maiziere.

24-letni Amri je v Nemčijo iz Italije prispel lani, nemške varnostne službe pa so ga od marca spremljale, ker so sumile, da pripravlja napad, vendar so septembra nadzor opustile. Prošnjo za azil so mu zavrnili, a ga niso mogli izgnati iz države, ker od Tunizije niso prejeli njegovih dokumentov.

Nemške oblasti zdaj preiskujejo tudi to, kako mu je uspelo po napadu v ponedeljek zvečer pobegniti iz države oziroma ali je imel pomočnike.

Identificirane žrtve

V Nemčiji so medtem identificirali vseh 12 žrtev ponedeljkovega napada, je potrdil nemški zvezni kriminalistični urad. Med mrtvimi je bilo sedem Nemcev, ostale žrtve pa so bile iz Češke, Italije, Ukrajine, Izraela in Poljske. Zaradi varovanja osebnih podatkov pristojni v uradu v Wiesbadnu niso razkrili spola ali starosti žrtev, so pa pojasnili, da med žrtvami ni otrok. Po informacijah tednika Spiegel naj bi šlo za šest moških in šest žensk.

