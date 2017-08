Ameriški in japonski ministri spet potrdili zavezništvo obeh držav

Bannon nasprotno od Trumpa nasprotuje vojaškemu napadu na Severno Korejo

18. avgust 2017 ob 09:34

Washington - MMC RTV SLO, STA

Obrambna in zunanja ministra ZDA in Japonske so v Washingtonu spet potrdili trdno zavezništvo obeh držav v odnosu do Severne Koreje. ZDA so potrdile, da bodo stale ob strani Japonski tudi ob morebitnem kitajskem kršenju njene suverenosti.

Sešli so se ameriška zunanji in obrambni minister, Rex Tillerson in James Mattis, ter njuna japonska kolega, zunanji minister Taro Kono in obrambni minister Icunori Onodera.

Tillerson je raketne preizkuse Severne Koreje označil za nesprejemljivo provokacijo, ki se mora končati. Sogovorniki so se strinjali za okrepitev zmogljivosti za odvračanje. Nadaljevali bodo diplomatski in gospodarski pritisk za Korejski polotok brez jedrskega orožja, vse države pa so pozvali, naj uveljavijo resolucije Varnostnega sveta ZN-a.

"ZDA bodo spoštovale varnostne sporazume z Japonsko brez zadržkov tako v miru kot v času konflikta," je dejal Tillerson in dodal, da bodo še naprej utrjevali varnostno sodelovanje s partnerji v regiji, kot so Avstralija, Južna Koreja, Indija in drugi.

Tudi Japonska poziva Kitajsko, naj vpliva na Pjongjang

Japonski zunanji minister Kono je dejal, da je potreba po tesnem sodelovanju med državama največja doslej, in pozval Kitajsko, naj vpliva na Severno Korejo. Napovedal je, da bo Japonska do leta 2019 porabila dodatnih 500 milijonov dolarjev za pomorski nadzor v regiji.

Obrambni minister Mattis je zatrdil, da se ZDA seveda zavedajo, da bi spopad v regiji pomenil veliko nevarnost za zaveznike. "Skupaj bomo odvrnili, in če bo potrebno, tudi porazili vsako grožnjo. Vsaka sovražnost bo naletela na učinkovit in premočan odgovor," je dejal Mattis in Severno Korejo pozval k spremembi vedenja.

Tillerson je na vprašanje o komentarjih političnega stratega Bele hiše Steva Bannona, ki je dejal, da "ni vojaške rešitve" za severnokorejski vojaški jedrski program, odgovoril, da je ameriška politika jasna in Bannona ne bo komentiral.

"Vsako diplomatsko prizadevanje proti grožnji na tej ravni mora biti podprto z vojaškimi posledicami. Če se bo Severna Koreja napačno odločila, smo pripravljeni. To ni naša prva izbira, ampak smo pripravljeni na vojaške ukrepe," je dejal Tillerson. To je potrdil tudi obrambni minister Japonske Onodera.

Proti enostranskim potezam Kitajske

ZDA so skupaj z Japonsko izrazile nasprotovanje enostranskim ukrepom Kitajske v Južnem in Vzhodnem kitajskem morju, ki spodkopavajo japonsko upravo otočja Senkaku, in ameriško-japonska varnostna pogodba pokriva to otočje. Kitajska in Japonska sta že dolgo v sporu zaradi malih, nenaseljenih otokov, ki se imenujejo Senkaku po japonsko in Diaodžu po kitajsko. Nadzira jih sicer Japonska, prisvaja pa si jih tudi Kitajska.

B. V.