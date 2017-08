Pjongjang budno motri skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje

Letos so ZDA v Južno Korejo poslale manj vojakov

21. avgust 2017 ob 08:49

Seul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriška in južnokorejska vojska sta v napetem ozračju zaradi odnosov v Severni Koreji začeli s skupnimi 10-dnevnimi vojaškimi vajami, na katerih sodeluje okoli 50.000 južnokorejskih in 17.500 ameriških vojakov. Severna Koreja na vaje gleda kot priprave na ofenzivo.

Južnokorejski predsednik Moon Jae je dejal, da namen vaj, imenovanih Ulchi Freedom Guardian po korejskem generalu, ki je nekdanje kraljestvo obranil pred kitajsko invazijo, ni dvig napetosti na polotoku. "Noben namen ni dvig vojaške napetosti na polotoku, saj gre za vsakoletne vaje, ki so obrambne narave," je dejal na sestanku ministrov in dodal, da se mora Severna Koreja izogibati provokacijam, ki bi lahko poslabšale razmere, oz. vaje izkoristiti kot izgovor zanje.

Skupne vaje bodo potekale do konca meseca, vključevale pa bodo tudi simulacije priprav na morebitno vojno s Severno Korejo. Da so vaje defenzivne narave, poudarjajo tudi ZDA, severnokorejski mediji pa so tovrstno označbo zavrnili kot varljivo masko.

Kot je v nedeljo dejal ameriški obrambni sekretar James Mattis, bodo z vajami "zagotovili, da smo pripravljeni braniti Južno Korejo in naše zaveznike". "Gre za to, da se pripravimo, če se zgodi kaj velikega in bi morali zavarovati Južno Korejo," je dejala tiskovna predstavnica ameriške vojske Michelle Thomas. Severna Koreja na vojaške vaje gleda kot na priprave na invazijo, v preteklosti je v času vaj večkrat izstrelila več raket oz. izvedla druge vojaške akcije.

Severna in Južna Koreja sta tehnično gledano še vedno v vojni, kajti korejska vojna med letoma 1950 in 1953 se je končala s premirjem in ne z mirovnim sporazumom.

Napredek severnokorejskega raketnega in jedrskega programa ter napoved, da lahko njene rakete dosežejo ameriško celino, sta močno zaostrila odnose mednarodne skupnosti in Pjongjanga. Zaostritev sankcij je, kot kaže, vsaj začasno zaustavila severnokorejske načrte. Prejšnji teden je Pjongjang zagrozil, da bo na Guam, ameriški otok v Pacifiku, izstrelil rakete, a groženj ni uresničil, je pa sporočil, da bo natančno spremljal ameriške poteze.

Kitajska in Rusija sta julija predlagali neizvedbo skupnih ameriško-južnokorejskih vaj v zameno za prekinitev severnokorejskih raketnih testov.

Skupne vaje dvakrat letno

ZDA in Južna Koreja imata skupne vojaške vaje dvakrat letno, spomladi in jeseni, na katerih sodelujejo kopenske in zračne sile ter mornarica, velik poudarek pa je namenjen računalniškim simulacijam. Običajno sodeluje okoli 50.000 južnokorejskih vojakov, ZDA pa pošljejo med 25.000 in 30.000 vojakov. Včasih se jim pridružijo tudi vojaške enote drugih zaveznic, lani so se jim pridružili vojaki iz devetih držav.

