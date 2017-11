Video: Severnokorejska vojska streljala na dezerterja na poti v Južno Korejo

22. november 2017 ob 10:56

Seul - MMC RTV SLO, STA

Severnokorejski vojaki so prejšnji teden kršili prekinitev ognja, ko so skušali ustaviti dezerterja, ki je želel prečkati demilitarizirano območje in pobegniti v Južno Korejo.

Vojska Severne Koreje je dvakrat kršila prekinitev ognja, s katero so leta 1953 končali vojaški spopadi na Korejskem polotoku, je sporočilo poveljstvo Združenih narodov. Kot so zapisali, so vojaki prekinitev ognja kršili, ko so ob poskusu zaustavitve dezerterja streljali čez demarkacijsko črto, eden od njih pa je črto za nekaj časa tudi prečkal.

ZN je objavil posnetke varnostnih kamer, ki prikazujejo severnokorejskega prebežnika, ki je skušal z avtomobilom prečkati demilitarizirano območje. Nato se je ustavil, skočil iz avtomobila in začel teči proti Južni Koreji. Severnokorejski vojaki so začeli streljati nanj, pri čemer so ga ranili. Rešili so ga južnokorejski vojaki, ki so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico južno od Seula. Zdravnik, ki ga je operiral, je povedal, da je znova pri zavesti, vendar pa trpi za depresijo. Tako bo še nekaj dni ostal na intenzivni negi.

Osebje poveljstva ZN-a je severnokorejsko vojsko obvestilo o kršitvah prekinitve ognja. Zahtevalo je tudi srečanje, da bi se dogovorili, kako preprečiti nadaljnje kršitve. Poveljnik poveljstva ZN, ameriški general Vincent K. Brooks je medtem ocenil, da varnostni bataljon ZN-a ni kršil dogovora. Poudaril je, da dogovor o premirju še naprej ostaja v veljavi.

Medtem so ZDA v uvedle dodatne sankcije proti Pjongjangu zaradi raketnega in jedrskega programa. Nove sankcije je naznanil finančni minister ZDA Steve Mnuchin, ki je dejal, da so usmerjene proti transportnim podjetjem Severne Koreje in kitajskim podjetjem, ki trgujejo s Pjongjangom. Sankcije tehnično gledano niso povsem nove, ampak gre za krepko širitev obstoječih sankcij z novimi podjetji na seznamu.

Gre za kitajska podjetja, ki kršijo resolucije Varnostnega sveta ZN-a. Poleg tega je na seznam uvrščenih še 20 ladij, ki so v bistvu v lasti Severne Koreje, čeprav plujejo pod zastavami drugih držav. V ponedeljek je ameriški predsednik Donald Trump Severno Korejo razglasil za podpornico terorizma.

