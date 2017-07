Višje sodišče zavrglo tožbo proti Blairu zaradi iraške vojne

Brtiansko sodelovanje v invaziji na Irak ni bilo upravičeno

31. julij 2017 ob 16:39

London - MMC RTV SLO/STA

Britansko višje sodišče je zavrnilo tožbo nekdanjega iraškega generala Abdulvaheda Šanana Al Rabata proti nekdanjemu britanskemu premierju Tonyju Blairu. General ga obtožuje zločina agresije, a sodišče pravi da to ni zločin v Angliji in Walesu.

Nekdanji general je želel sprožiti zasebno tožbo proti Blairu, nekdanjemu zunanjemu ministru Jacku Strawu in nekdanjemu generalnemu tožilcu Petru Goldsmithu zaradi iraške vojne, saj naj bi z invazijo na Irak izvedli "zločin agresije". Ker pa tak zločin v Angliji ali Walesu ne obstaja, je sprva nižje sodišče Anglije in Walesa odločilo, da takšna tožba nima možnosti za uspeh in jo zavrnilo.

Podobno je zdaj odločilo višje sodišče, ki je ponovno preučilo primer. Zločin je sicer priznan v mednarodnem pravu, ne pa v pravu Anglije in Walesa, je sporočilo višje sodišče.

Izsledki niso imeli še nobene posledice

Lani so v neodvisni preiskavi ugotovili, da sodelovanje Velike Britanije v ameriški invaziji na Irak leta 2003 ni bilo utemeljeno, saj niso izčrpali vseh možnosti za miroljubno rešitev. Vlada pa ni temeljito preiskala informacij obveščevalnih sil o domnevnih iraških orožjih za množično uničenje. Glavni preiskovalec John Chilcot je Blairu očital, da ni bil odkrit. Preiskava za zdaj še ni imela pravnih posledic.

Velika Britanija se je leta 2003 pridružila ZDA pri invaziji na Irak in pri strmoglavljenju režima Sadama Huseina, čeprav Združeni narodi za operacijo niso dali zelene luči in čeprav je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Rusija, vojaškemu posredovanju odločno nasprotovalo. Tedanji ameriški predsednik George Bush in Blair sta pred tem Irak obtožila posedovanja orožja za množično uničenje.

A. Č.