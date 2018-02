Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 38 glasov Ocenite to novico! "Ksenofobi in rasisti v Evropi so popolnoma izgubili občutek za sram tako kot madžarski Viktor Orban," je v nagovoru Svetu ZN-a dejal visoki komisar za človekove pravice Zeid Rad Al Husein. Foto: Reuters Madžarski zunanji minister Szijjarto je visokega komisarja zaradi izjave pozval k odstopu. Foto: Reuters Sorodne novice Orban: Zaradi priseljevanja bodo padale države, Evropa je sredi invazije Orban svari pred nevarnostmi, ki grozijo schengnu Dodaj v

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Orbana obtožil ksenofobije in rasizma

Madžarska Al Huseina pozvala k odstopu

26. februar 2018 ob 18:21

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Rad Al Husein je na odprtju rednega zasedanja Sveta ZN-a madžarskega premierja Viktorja Orbana obtožil ksenofobije in rasizma. Madžarska je nato komisarja pozvala k odstopu.

Husein je v nagovoru na začetku 37. rednega zasedanja Sveta ZN-a za človekove pravice in prvega pod vodstvom Slovenije dejal, da je "zatiranje spet v modi". Posvaril je pred splošnim poslabšanjem na področju človekovih pravic.

"Ksenofobi in rasisti v Evropi so popolnoma izgubili občutek za sram tako kot madžarski Viktor Orban," je poudaril visoki komisar. Zatrdil je, da je Orban ta mesec dejal, da "nočemo, da se naša barva meša z drugimi". Madžarski premier je edini voditelj, ki ga je Husein omenil z imenom.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto se je nato odzval, da je Al Husein "Madžarsko obtožil, da je primerljiva z najhujšimi diktatorskimi režimi iz prejšnjega stoletja", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zelo neprimerno je, da predstavnik ZN-a obtožuje države članice in demokratično izvoljene voditelje. Očitno je, da mora Zeid Rad Al Husein odstopiti," je dejal vodja madžarske diplomacije.

Obregnil se je tudi ob to, da komisarja med njegovim govorom sploh ni bilo v dvorani. "Kje je zdaj visoki komisar? Zakaj ne posluša držav članic?" se je vprašal Szijjarto in v isti sapi zagovarjal tudi Orbanovo priseljensko politiko. "Kršitve meja je treba obravnavati kot zločin in jih kaznovati," je dejal in vztrajal, da so migracije "nevarne, ne drži pa, da jih ni mogoče ustaviti".

Svet ZN-a prvič pod slovenskim vodstvom

V Ženevi se je danes začelo 37. redno zasedanja Sveta ZN-a za človekove pravice. To je prvo zasedanje tega organa svetovne organizacije letos, ki mu predseduje slovenski stalni predstavnik v Ženevi veleposlanik Vojislav Šuc. Slovenija je enoletno predsedovanje svetu prevzela 1. januarja.

J. R.