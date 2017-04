Vodja venezuelske opozicije Capriles: Ni predaje

V sredo na protestih ubiti trije ljudje

20. april 2017 ob 21:38

Caracas - MMC RTV SLO/STA

V Venezueli se tudi v četrtek nadaljujejo množični protesti proti levičarskemu predsedniku Nicolasu Maduru.

Protestniki se v glavnem mestu Caracasu zbirajo že od jutranjih ur. Policija je uporabila solzivec proti protestnikom v zahodnem delu mesta, ki so se želeli pridružiti večji množici demonstrantov.

Na ulicah Caracasa in drugih večjih mest je veliko pripadnikov varnostnih sil, na glavnih cestah stražijo oklepni tovornjaki in policisti v protiizgredniški opremi. Številna podjetja in univerze so ostali zaprti.

Capriles: Braniti moramo ustavo

"Ni predaje. Naša dolžnost je, da branimo ustavo," je dejal vodja opozicije Henrique Capriles, ki je na na novinarski konferenci povedal, da je bilo v sredo na ulicah več milijonov protestnikov, za četrtek pa jih napoveduje še več.

V sredo je bil v Caracasu med protesti ustreljen 17-letnik, v mestu San Cristobal blizu meje s Kolumbijo pa je pod streli umrla 23-letna ženska. Opozicija za njuno smrt krivi oborožene motoristične tolpe, ki naj bi jih plačevala vlada. Južno od prestolnice Caracas je bil ubit vojak, odgovornost za njegovo smrt pa so predstavniki lokalnih oblasti pripisali protestnikom.

Protesti aprila zahtevali osem življenj

Več sto tisoč protestnikov se je v sredo skušalo prebiti v središče prestolnice, kjer so potekale tudi demonstracije v podporo Maduru, policija pa je opoziciji s solzivcem preprečila dostop do nekaj tisoč nasprotnih protestnikov. Protestniki so policiste obmetavali s kamenjem in drugimi stvarmi. V tem mesecu so protesti skupaj zahtevali že osem življenj.

70 odstotkov Venezuelcev želi odhod Madura

Venezuela je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem pa primanjkuje celo hrane. Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, vendar pa ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države. To bi se brez vojske težko zgodilo, obrambni minister in general Vladimir Padrino Lopez pa je Maduru obljubil brezpogojno podporo.

A. V.