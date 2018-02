Vodstvo CSU-ja podprlo koalicijsko pogodbo

Notranje ministrstvo bo vodil Horst Seehofer

8. februar 2018 ob 14:17

München - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) je soglasno potrdilo koalicijsko pogodbo, ki so jo v sredo sklenili s sestrsko Krščansko-demokratsko unijo (CDU) in socialdemokrati (SPD).

Že v sredo je pogodbo potrdila poslanska skupina CSU v Berlinu.

CSU je prva od treh koalicijskih strank, ki je potrdila pogodbo. 26. februarja bo organizirala poseben kongres stranke, na katerem bodo potrjevali koalicijsko pogodbo, česar pa CSU ne bo storila. Prav tako o pogodbi ne bo glasovalo članstvo CSU, kot bodo v SPD-ju.

Vodja bavarskega CSU-ja Horst Seehofer in drugi vodilni člani stranke so pred tem pokazali veliko zadovoljstvo nad dosežki v pogajanjih. Med drugim kot uspeh ocenjujejo dogovor na področju begunske politike, kjer jim je med drugim uspelo doseči omejitev števila prihodov novih prosilcev za azil v Nemčijo na 220.000 na leto. Uspeh pa so dosegli tudi z dogovorom o znižanju davkov.

Poleg tega so dobili tudi nekatera pomembna ministrstva. Notranje bo tako odslej vodil kar Seehofer sam, še naprej pa bodo med drugim vodili ministrstvo za promet in razvoj.

K. S.