Vzhodna Guta: Humanitarni konvoj raztovoril pomoč

Prva mirna noč po več kot tednu obstreljevanja

9. marec 2018 ob 16:16,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 16:28

Douma - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je potrdil, da je v Vzhodno Guto na severu Sirije prispel drugi humanitarni konvoj. Raztovorili so pomoč, ki jim je ni uspelo razložiti v ponedeljek, ko je na območje prišel prvi konvoj s človekoljubno pomočjo po več tednih.

V mesto Douma je prišlo 13 tovornjakov z 2.400 prehranskimi paketi, je v Damasku povedala tiskovna predstavnica ICRC-ja Ingy Sedky. "Naše ekipe bodo razdelile pomoč, ki ni bila razdeljena 5. marca," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. V današnjem konvoju ni medicinskega materiala, ki pa bi ga lahko po besedah Sedkyjeve dostavili prihodnji teden.

Po poročanju Reutersa se je konvoj tovornjakov mimo kontrolne točke Al Vafidin že vrnil iz Vzhodne Gute na območje pod nadzorom sirske vlade.

Al Džazira medtem ob sklicevanju na Sirski observatorij za človekove pravice poroča, da se je obstreljevanje mesta Douma nadaljevalo takoj po vstopu humanitarnega konvoja v Vzhodno Guto.

To je bil tretji poskus dostave humanitarne pomoči v Vzhodno Guto v zadnjem tednu. V ponedeljek je uspelo Združenim narodom in ICRC-ju prvič po več tednih na območje dostaviti humanitarno pomoč, vendar je moral konvoj zaradi obstreljevanja enklavo predčasno zapustiti. V četrtek so zaradi silovitega obstreljevanja sirskih sil na območje prihod konvoja preložili.

Prva mirna noč po tednu dni

Za prebivalci Gute je prvič po več kot tednu dni mirna noč. Od druge ure ponoči (ene po srednjeevropskem času) ni bilo ne letalskih napadov ne topniškega obstreljevanja, strele je slišati zgolj občasno, je pojasnil vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman.

Od 18. februarja, ko je sirski režim sprožil napad na Vzhodno Guto, je bilo tam ubitih najmanj 931 ljudi, med katerimi je 320 žensk in otrok, kažejo podatki observatorija.

Od prejšnjega torka na območju vsak dan velja tudi nekajurna humanitarna prekinitev ognja, ki jo je odredila Rusija. Vzpostavili so humanitarni koridor, po katerem naj bi civilisti lahko zapustili Guto.

Po navedbah sirskih državnih medijev sta od četrtka odprta še dva dodatna humanitarna koridorja, vendar pa do zdaj ni bilo še nobenega odhoda. Sirska tiskovna agencija SANA poroča, da pripadniki militantne uporniške skupine Džabhat Al Nusra streljajo na avtomobile, ki skušajo civiliste prepeljati iz Vzhodne Gute.

Ruska vojska: uporniki civilistom onemogočajo odhod

Ruska vojska po poročanju RT-ja trdi, da so uporniške skupine v četrtek več kot 1.500 civilistom onemogočile odhod iz Vzhodne Gute. "Nezakonite oborožene skupine so okrepile represivne ukrepe proti prebivalstvu in povečale intenzivnost obstreljevanja kontrolne točke Al Vafidin," je dejal major Jurij Jevtušenko iz ruskega Centra za spravo.

Združeni narodi ocenjujejo, da je v Vzhodni Guti skupno ujetih okoli 400.000 ljudi. Zaradi intenzivnih spopadov med sirskimi silami in uporniki so civilisti v četrtek zapustili mesta Mesraba, Hamourijeh in Mudeira ter iščejo zatočišče drugje po Guti, je za Reuters sporočil neimenovani uradnik ZN-ja. Sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada in ruski zavezniki so do danes osvojili več kot polovico enklave, poroča AFP.

J. R.