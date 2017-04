Zaev v roku desetih dni zahteva mandat za sestavo vlade

Rusija podprla Nikolo Gruevskega

29. april 2017 ob 09:15

Skopje - MMC RTV SLO

Po nasilju v parlamentu je noč v Makedoniji minila mirno. Tudi v petek zvečer so sicer potekali protesti, tokrat se je nekaj sto ljudi zbralo pred predstavništvom Evropske unije.

Rešitve politične in institucionalne krize v državi pa ni na vidiku, nadaljuje se medsebojno obtoževanje, predsednik socialdemokratov Zoran Zaev je predsedniku države Gjorgeju Ivanovu še enkrat sporočil, da pričakuje mandat za sestavo vlade.

Džaferi prvi Albanec na čelu predsednika parlamenta

Zoran Zaev, ki pravi, da je bilo dogajanje v parlamentu poskus umora s pomočjo policije, zahteva mandat za sestavo vlade v roku desetih dni, saj ima v parlamentu večino, kar se je pokazalo tudi na glasovanju za novega predsednika parlamenta, po katerem je izbruhnilo nasilje. Pričakuje, da bo Trajko Veljanovski svojo funkcijo Talatu Džaferiju, ki bi postal prvi Albanec na čelu sobranja, po mnenju nasprotnikov pa je bil izvoljen nezakonito, predal najkasneje do torka.

"Tisti, ki se bojujejo le za svoje koristi, so pripravljeni žrtvovati interese državljanov in države," je dejal Zaev, ki je še enkrat zavrnil poziv predsednika na pogovore, saj da je "Ivanov del problema in ne rešitve". Za napad je okrivil tudi stranko VMRO-DPMNE in njenega voditelja Nikolo Gruevskega, ta pa pravi, da Zaev govori neumnosti in da želi na oblast za vsako ceno, četudi potepta makedonske nacionalne interese in prizna, kot pravi, neustavno Tiransko platformo.

Dvojna igra albanske stranke DUI

"Nikoli v življenju nisem pomislil, da bi skušal nasilno priti na oblast ali se tako obdržati na njej," pravi Gruevski. Svoj odhod je zaradi nasilja napovedal notranji minister iz albanske stranke DUI, čeprav za razmere obtožuje šefa policije. Sicer pa stranka DUI še naprej igra dvojno igro. Po eni strani sodeluje v vladi z VMRO-DPMNE, po drugi v parlamentu podpira opozicijsko SDSM. Policija je za zdaj priprla osem ljudi, razdor v državi pa se le še poglablja. Zaskrbljeni so predstavniki mednarodne skupnosti, v Rusiji so stopili na stran Gruevskega.

"Zahod in vzhod se bojujeta za nadzor nad zločinskimi in mafijskimi krogi v Makedoniji. Z demokracijo in družbeno svobodo se ukvarjajo le novinarji in javnost," pravi analitik Arsim Zekoli, ki je prepričan, da nič v državi ni le črno in belo in da se pri iskanju rešitev nenehnih kriz v ospredje postavlja varnost, navadno na račun demokracije, država pa medtem ostaja v primežu kriminala in korupcije.

Srbija povečala bojno pripravljenost

Ob več članicah Unije so tudi številne države na Balkanu zaskrbljene nad dogajanjem v Makedoniji. Srbija je v petek povečala bojno pripravljenost svoje vojske. Kot je izjavil srbski premier Aleksandar Vučić, so nemiri "težava vseh, ki živijo v regiji, zato želi Srbija ohraniti stabilnost". Po mnenju novega albanskega predsednika Ilira Mete je konflikt v Makedoniji politični in ne etnične narave. Slovensko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da pozivanje k delitvi državljanov Makedonije na podlagi nacionalne pripadnosti ne sodi v sodobno demokratično državo.

A. P. J., Boštjan Anžin, Druga jutranja kronika