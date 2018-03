Zaradi izpostavljenosti živčnemu strupu je zdravniško oskrbo poiskalo 21 ljudi

Ni še znano, za kakšen strup gre

8. marec 2018 ob 22:08

London - MMC RTV SLO, STA

Po napadu z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo v britanskem Salisburyju je zdravniško pomoč prejelo 21 ljudi.

Kot je pojasnila policija, so v to številko všteti tudi Skripal in njegova hči ter policist, ki je prišel na kraj incidenta. 66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hčer so v nedeljo našli nezavestna na klopi v središču Salisburyja. Tako Skripal kot njegova hčerka ostajata v nezavesti in v kritičnem, a stabilnem stanju.

Britanska premierka Theresa May je medtem poudarila, da nedeljski dogodki opominjajo, da so ekipe nujne pomoči vsak dan izpostavljene nevarnim situacijam in da za varnost ljudi vsak dan izkažejo veliko predanost in pogum.

Policija je v sredo zvečer potrdila, da sta bila Skripal in njegova hči žrtev napada z živčnim strupom. O tem, za kakšen strup je šlo in kdo bi lahko stal za napadom, še ni znano. Britanska notranja ministrica Amber Rudd je danes v parlamentu v Londonu zatrdila, da bo Velika Britanija naredila vse, kar je v njeni moči, da izsledi odgovorne za napad.

B. V.