Zaveznice podprle London glede afere Skripal, Rusija vpletenost zanika

Obtožnica proti Aleksandru Petrovu in Ruslanu Boširovu

6. september 2018 ob 20:11

London - MMC RTV SLO, STA

ZDA, Nemčija, Francija in Kanada so podprle ugotovitve Velike Britanije, da je Rusija v ozadju zastrupitve Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije z novičokom v Angliji.

London medtem v New Yorku s svojimi ugotovitvami seznanja Varnostni svet ZN.

Britanska veleposlanica pri ZN-u Karen Pierce je v Varnostnem svetu dejala, da zastrupitev odraža "uveljavljen vzorec škodljivega obnašanja" ruskih obveščevalnih agencij v tujini. Poudarila je, da imajo jasne dokaze o vpletenosti Rusije v dogajanje v Salisburyju, kjer sta bila marca zastrupljena nekdanji ruski dvojni agent in njegova hčerka.

Pred izrednim zasedanjem VS-ja ZN-a, ki poteka na zahtevo Londona, so voditelji Velike Britanije, ZDA, Nemčije, Francije in Kanade v skupni izjavi izrazili "polno zaupanje" v britansko stališče, da je Moskva skoraj gotovo odobrila poskus umora Skripala. Britanski minister za varnost Ben Wallace je odgovornost za napad pripisal kar ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Ob tem so voditelji znova izrazili ogorčenje ob uporabi živčnega strupa novičok v Salisburyju 4. marca, Moskvo pa pozvali, naj Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPWC) v celoti razkrije podatke o svojem programu novičoka.

Krepitev dejavnosti

Napovedali so okrepitev dejavnosti za obrambo svojih družb pred "škodljivimi dejavnostmi države" in nadaljevanje skupnih prizadevanj za razbitje sovražnih akcij tujih obveščevalnih mrež na svojem ozemlju. Potrdili so tudi zavezo k ohranitvi prepovedi kemičnega orožja.

Pozdravili so napredek v preiskavi in obtožnici zaradi poskusa Skripalovega umora proti ruskima osumljencema Aleksandru Petrovu in Ruslanu Boširovu, ki so ju v Londonu vložili v sredo. Izrazili so tudi polno zaupanje v britanske ugotovitve, da sta osumljenca častnika ruske vojaške obveščevalne službe, znane kot GRU, in da je bila operacija "skoraj gotovo odobrena na visoki vladni ravni".

Opozorili so tudi, da je OPCW potrdil, da je bil živčni strup, zaradi katerega je v bližini Salisburyja pozneje umrla Britanka Dawn Sturgess, identičen novičoku, ki je bil uporabljen v napadu na Skripalova.

Z Downing Streeta so sporočili, da se je britanska premierka Theresa May v torek pogovarjala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v sredo s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem ter danes s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel.

Moskva vse zanika

Uradna Moskva medtem še naprej vztrajno zanika kakršno koli vpletenost v afero Skripal. Kot pravijo, so obtožbe neutemeljene, preiskava pa da je bila vse prej kot transparentna. "Zaprosili smo za prstne odtise, kar so Britanci, jasno, zavrnili, kot nam niso izročili tudi nobenega drugega gradiva, za katerega smo zaprosili že prej," je dejala predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Aleksander Šulgin, ruski veleposlanik pri OPCW-ju, pa: "V poročilu novičok sploh omenjen ni. Država izvora ni navedena. Kemikalija ni označena kot kemično orožje."

Ruski veleposlanik v ZN-u Vasilij Nebenzja pa je britanske oblasti obtožil rusofobije ter zavajanja mednarodne skupnosti in lastnih državljanov. "Izgubili smo vse upanje v to, da bi se dokopali do resnice," je še dejal.

A London trdi, da je dokazov dovolj. Boširov in Petrov sta v državo vstopila na londonskem letališču Gatwick, prebivala sta v City Stay Hotelu v vzhodnem Londonu, dvakrat odpotovala v Salisbury in v nedeljo, 4. marca, na kljuko vhodnih vrat hiše Sergeja Skripala nanesla strup novičok s pomočjo prirejene stekleničke parfuma. V Moskvo sta se vrnila še isti dan. Britanci menijo, da sta Boširov in Petrov pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

Vsaj za zdaj pa ni prav nikakršne možnosti, da bi Rusija Boširova in Petrova izročila Veliki Britaniji, kot zahtevajo v Londonu. Rusija svojih državljanov namreč ne izroča.

K. S.