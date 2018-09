V Angliji zakopali rešilce, s katerimi prevažali zastrupljene z novičokom

Sergej Skripal in hčerka Julija zastrupljena marca

2. september 2018 ob 20:07

London - MMC RTV SLO

Reševalna vozila, s katerimi so prevažali žrtve zastrupitev z novičokom v Salisburyju, so zakopali na odlagališču odpadkov.

Oblasti zagotavljajo, da odlagališča ne bodo predstavljala "absolutno nobene nevarnosti za prebivalstvo", poroča Independent.

Britansko ministrstvo za okolje in hrano ni razkrilo števila zakopanih vozil ali kdo jih je uporabljal, so pa potrdili, da so nekatera zapečatili na odlagališču nevarnih odpadkov blizu Bishop’s Cleeva, vasi v grofiji Gloucestershire.

Prejšnji mesec je policija v grofiji Wiltshire sporočila, da jo je stalo okoli 347.000 funtov, da je uničila več policijskih vozil, ki bi morda lahko bila okužena z novičokom.

London je za napad z živčnim plinom na nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo marca letos v Salisburyju okrivil Rusijo. Oba Rusa sta sicer napad preživela.

44-letna žrtev zastrupitve

Je pa julija zaradi novičoka po nesreči umrla 44-letna Dawn Sturgess, potem ko sta s partnerjem Charliejem Rowleyjem najverjetneje pobrala zavrženo ampulo z omenjeno snovjo.

"Sanacijska dela v južnem Wiltshiru potekajo že nekaj časa, še naprej pa odstranjujemo in varno skladiščimo vse potencialno okužene predmete, preden jih bomo nadzorovano uničili," so sporočili z ministrstva.

"V okviru teh del smo po oceni strokovnjakov nekatera od vozil, uporabljena ob marčevskem incidentu, umaknili na odlagališče nevarnih odpadkov. Za javnost uporaba tovrstnih odlagališč ne predstavlja prav nobenega tveganja. Te lokacije so zapečatene in regulirane, da bi zagotovili varno uničenje materialov."

Napad z novičokom na Skripala je povzročil hud diplomatski spor med Zahodom in Rusijo, pri čemer je britanski notranji minister Sajid Javid Moskvo obtožil, da Veliko Britanijo uporablja kot "odlagališče strupov".

Iz Kremlja so večkrat ponovili, da so tovrstne obtožbe "absurdne" in da Rusi z zastrupitvami nimajo ničesar.

K. S.