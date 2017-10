ZDA: Hamas se mora razorožiti in priznati Izrael, če želi biti del palestinske vlade

ZDA ponavljajo zahteve Izraela

19. oktober 2017 ob 19:22

Washington - MMC RTV SLO, STA

Palestinsko gibanje Hamas se mora razorožiti in odpovedati nasilju ter priznati državo Izrael, če se želi priključiti palestinski vladi, so sporočili iz Bele hiše.

"Vsakdo v palestinski vladi se mora nedvoumno in dokončno odpovedati nasilju, priznati državo Izrael in sprejeti prejšnje dogovore in dolžnosti med strankama - vključno z razorožitvijo teroristov - ter privoliti v mirna pogajanja," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal predstavnik Bele hiše za mednarodna pogajanja Jason Greenblatt. ZDA, tako kot Izrael, ZN in EU, namreč Hamas označujejo za teroristično skupino.

Podobne zahteve je ta teden podala že izraelska vlada, ki je napovedala, da ne bo sodelovala s palestinskima gibanjema Fatah in Hamas, dokler ta ne bo sprejel podanih zahtev. Med njimi je tudi zahteva po vrnitvi posmrtnih ostankov dveh izraelskih vojakov, ki sta bila ubita v Gazi.

Hamas: ZDA se vmešavajo

Hamasov predstavnik za mednarodne odnose Basem Naim je Greenblattov poziv označil za vsiljivo vmešavanje ZDA. Pozneje je vodja Hamasa na območju Gaze Jahja Sinvar poudaril, da gibanja nihče ne more prisiliti v razorožitev ali priznanje Izraela. "Nasprotno, še naprej bomo pristojni za zaščito svojih državljanov," je dodal.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je pred tednom dni v Kairu s Hamasom podpisal sporazum, s katerim naj bi strani končali desetletni spor, ki se je začel po palestinskih volitvah leta 2006, na katerih je Hamas prepričljivo in presenetljivo zmagal. Sledil je oborožen spopad med glavnima palestinskima gibanjema, ki se je končal s Hamasovim prevzemom oblasti v Gazi, medtem ko je Fatah oblast obdržal na Zahodnem bregu oziroma delih, ki niso pod neposrednim vojaškim nadzorom Izraela.

Prejšnji četrtek sta se gibanji dogovorili, da bo nadzor v Gazi, vključno z mejnim prehodom Rafah na meji z Egiptom, do 1. decembra prevzela palestinska samoupravna oblast pod nadzorom Fataha. BBC navaja predstavnike samoupravne oblasti, ki so dejali, da ni načrtov za imenovanje Hamasovih članov v novo vlado. Med gibanjema sicer še ni dogovora o ključnem vprašanju prihodnosti Hamasovega oboroženega krila, ki šteje okoli 25.000 pripadnikov.

B. V.