Hamas izrazil pripravljenost na razpustitev svoje uprave v Gazi in volitve

Gaza je pod izraelsko-egiptovsko blokado že deset let

17. september 2017 ob 09:09

Gaza - MMC RTV SLO, Reuters

Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da je pristalo na pogovore z rivalskim gibanjem Fatah o razpustitvi svoje uprave v Gazi in izvedbi splošnih volitev.

S tem naj bi tako končali dolgoletni spor med glavnima palestinskima političnima skupinama. Leta 2007 je namreč kmalu po volitvah, na katerih je zmagal Hamas in jih je tudi Zahod priznal kot demokratične in veljavne, izbruhnil konflikt med Hamasom in Fatahom, ki uživa podporo Zahoda. Po spopadu je Hamas prevzel nadzor nad Gazo, z deli Zahodnega brega, ki niso pod neposrednim nadzorom Izraela, pa upravlja Fatah.

Hamas je zdaj sporočil, da je pripravljen sprejeti ključne pogoje vodje Fataha in palestinskega predsednika Mahmuda Abasa ter razpustiti upravni odbor v Gazi, organ, ki velja za vzporednega Abasovi Palestinski upravi. Pripravljeni so tudi izvesti volitve in voditi dialog s Fatahom, poroča Reuters.

Hamas je v nedeljo sporočil, da se "odziva na velikodušne egiptovske napore, ki odsevajo željo Egipta po končanju razkola in dosegu sprave".

Kot poroča Al Džazira, čakajo morebiten spravni dogovor še številne ovire. Ni namreč jasno, ali je Hamas pripravljen svoje varnostne sile prepustiti Abasovemu nadzoru, kar je vprašanje, zaradi katerega so že propadli pretekli poskusi. Na Hamasovo zadnjo izjavo se Abasova vlada še ni odzvala.

Sporazum o spravi že leta 2011

Leta 2011 sta gibanji v Kairu podpisali sporazum o koncu spora in oblikovanju prehodne vlade pred volitvami, od takrat pa je Egipt med njima posredoval za uresničitev sporazuma. Poskusi za dosego sprave in oblikovanje vlade narodne enotnosti na obeh območjih Palestine so do zdaj propadli.

Izraleska in v manjši meri egiptovska blokada Gaze po zmagi Hamasa pred desetletjem, tri izraelske ofenzive in mednarodna osamitev so oslabili Hamas, nanj pa pritisk izvaja tudi Abas. Tako je dosegel zmanjšanje plačil za elektriko v Gazi in krčenje plač za tamkajšnje javne uslužbence.

V Gazi, obmorski palestinski enklavi, ki meri 365 kvadratnih kilometrov, živi okoli dva milijona ljudi, razmere za življenje pa so predvsem zaradi blokade obupne. Med drugim vlada hudo pomanjkanje elektrike in čiste vode. Gaza ima tudi eno najvišjih brezposelnosti na svetu. ZN opozarjajo, da bo območje kmalu neustrezno za življenje, tudi ZN pa Izrael poziva, naj ukine desetletno blokado.

B. V.