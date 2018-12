ZDA in Kitajska za 90 dni "prekinitve ognja" v trgovinski vojni

Pogajanja za zaščito intelektualne lastnine

2. december 2018 ob 11:25

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta se v soboto ob robu vrha G20 v Buenos Airesu dogovorila, da državi 90 dni ne bosta vzpostavili novih carin druga proti drugi.

Čas premirja bosta ZDA in Kitajska izkoristili kot čas za pogajanja. Trump in Ši sta se srečala sploh prvič, odkar je Trump uvedel desetodstotne carine na polovico (250 milijard dolarjev) uvoza iz Kitajske.

ZDA tako s 1. januarjem ne bo zvišala obstoječih carin na 25 odstotkov za 200 milijard kitajskih proizvodov. V zameno bo Kitajska v tem času kupila "izdatno količino" kmetijskih, industrijskih in energetskih izdelkov, poroča BBC.

Kitajska izpostavlja, da sta se predsednika odločila za odprtje trgov druga drugi. Bela hiša je srečanje označila za "zelo uspešno", a posvarila, da bodo carine vseeno zvišali, če v času "premirja" ne pride do napredka.

"Načelni dogovor je preprečil dodatno širjenje gospodarskih napetosti med obema državama in odprl nov prostor za sodelovanje, ki bo obema v korist," pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP komentiral kitajski zunanji minister Vang Ji (Wang Yi).

Trump in Ši sta se ob zaključevanju vrha G20 v Argentini sešla na delovni večerji, na mizi pa sta ob hrani imela predvsem trgovinske spore, v katerih želi ameriški predsednik znižati velikanski primanjkljaj ZDA v trgovinski bilanci s Kitajsko. Obe strani sta letos že večkrat zvišali carine druga proti drugi.

Kitajsko Trump obtožuje nepoštene trgovine ter kraje intelektualne lastnine, in zahteva korenite spremembe v njenem poslovnem modelu. ZDA so že uvedle dodatne carine na okoli 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza v ZDA, s 1. januarjem pa bi začel veljati nov paket carin še za 200 milijard dolarjev kitajskih proizvodov.

Kitajska je na drugi strani zavračala ameriške obtožbe in uvajala vzajemne protiukrepe. Vseeno so v Pekingu pred vrhom G20 sporočili, da so pripravljeni storiti več pri povečanju uvoza iz tujine.

Pogajanja za zaščito intelektualne lastnine

Obe strani sta tudi obljubili, da "takoj začneta pogajanja o strukturnih spremembah v zvezi s krajo tehnologije, zaščito intelektualne lastnine, necarinskimi ovirami, kibernetskimi vdori in kibernetsko krajo", navaja Bela hiša.

Združevanje tehnologije čipov

Trump in Ši sta po trditvah ZDA dosegla tudi dogovor o združevanju največjega proizvajalci čipov, ameriškega podjetja Qualcomm, s še enim gigantom na tem področju, nizozemskim podjetjem NXP. Qualcomm je julija letos umaknil 44 milijard dolarjev težko ponudbo o nakupu NXP-ja, saj je Kitajska kot ena izmed devetih držav, od katerih je podjetje potrebovalo dovoljenje za nakup, tega onemogočila. Kar dve tretjini svojih lanskih prihodkov je ameriški proizvajalec čipov oz. polprevodnikov ustvaril prav na Kitajskem.

Fentanil med nadzorovane droge

Prav tako sta po ameriških navedbah predsednika dosegla dogovor, da bo Kitajska fentanil uvrstila na seznam nadzorovanih zdravil. Uporaba opioida, večina katerega naj bi bila proizvedena na Kitajskem, povzroča velike težav z odvisnostjo med Američani.

J. R.