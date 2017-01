ZDA: Oče in sin več let zadrževala in posiljevala 13-letno sorodnico

Dosmrtna kazen za Timothyja in Estena Cibora

31. januar 2017 ob 15:13

Toledo - MMC RTV SLO

Oče in sin iz Ohia, ki sta imela v kleti več let priklenjeno 13-letno sorodnico, nad katero sta se spolno izživljala, sta bila obsojena na dosmrtno zaporno kazen.

53-letni Timothy Ciboro in 28-letni Esten Ciboro sta bila spoznana za kriva ogrožanja otroka, ugrabitve in posilstva. Oba sta se izrekla za nedolžna in sta se branila sama, porota pa je razsojala približno šest ur. Očeta so obsodili na pet dosmrtnih kazni plus dodatnih 41 let brez možnosti pogojnega izpusta, sina pa na tri dosmrtne kazni plus 38 let, prav tako brez možnosti pogojnega izpusta.

Proti Ciborovoma je pričala danes 14-letna žrtev, ki sta jo, kot je povedala, storilca že od ranega otroštva redno strogo kaznovala - sprva sta jo zgolj šeškala, nato jo zapirala v kopalnico, nazadnje pa sta jo z verigo in lisicami priklenila v klet, poroča časnik Toledo Blade. Ker sta se obtožena zagovarjala sama, sta bila tudi onadva tista, ki sta jo na prostoru za priče navzkrižno zasliševala.

Žrtev zaslišala kar storilca

Kot poroča News Herald, sta obtožena skušala poroto prepričati, da je bilo vse, kar sta storila, iz ljubezni, in da dekle ne razlikuje med lažjo in resnico. Najstnica je pastorka Timothyja Cibora, ki jo je njena mama pustila partnerju v varstvo, sama pa se odselila v Las Vegas. Med pričanjem je dekle Ciboru dejala, naj se neha predstavljati za njenega očeta, ker da se ni obnašal do nje kot oče.

Proti Ciborovoma je pričala tudi njuna druga žrtev, devetletna deklica. "Že tako je težko pričati pred poroto, ko pa te zaslišujejo še ljudje, ki so te zlorabljali, je to precej težje gledati in izkušati," je za People povedal pomočnik generalnega tožilca Frank Spryszak. "Ampak moram reči, ti punčki ... otroška upornost me včasih naravnost preseneča ... onidve sta zaslužni za sodno zmago."

Timothyja in Estena Cibora so aretirali maja lani, potem ko je 13-letnici uspelo zbežati iz hiše, v kateri naj bi bila s presledki zaprta več kot dve leti.

Preden je izrekla kazni, je sodnica Linda Jennings Ciborova označila za "izrojena" in "zlobna", njuna dejanja pa za "gnusna, sprijena in zavržna".

K. S.