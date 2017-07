ZDA visokim predstavnikom Venezuele naložile sankcije

Med splošno stavko novi smrtni žrtvi

27. julij 2017 ob 08:04

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Ob vse večjih pritiskih na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je ameriška vlada 13 sedanjim in nekdanjim uradnim predstavnikom Venezuele naložila sankcije, ki jih je Maduro kritiziral kot nezakonite, predrzne in brez primere.

S sankcijami so omenjenim posameznikom zamrznili ameriška sredstva in jim onemogočili poslovanje z ameriškimi podjetji. Med sankcioniranimi so tudi notranji minister, vodja volilne komisije in načelnik generalštaba, poroča BBC.

"Kot je pojasnil predsednik Donald Trump, ZDA ne bodo ignorirale prizadevanj Madurovega režima pri spodkopavanju demokracije, svobode in temeljev prava," je sporočil ameriški finančni minister Steve Mnuchin.

Prejšnji teden je Trump napovedal "ostre in nagle gospodarske poteze", če bo Maduro v nedeljo izvedel glasovanje v poslanski skupščini.

"Kaj ti imperialisti v ZDA mislijo, da so? Vlada sveta?" se je na sankcije odzval Maduro, ki vztraja pri glasovanju v skupščini, s katerim bodo izbrali 545 članov nove skupščine, ki bi predstavljala nekakšen antipod narodni skupščini, ki je v rokah opozicije.

Utrjevanje diktature ali umirjanje razmer?

Kritiki menijo, da si skuša Maduro utrditi diktatorsko oblast, medtem ko on vztraja, da je to edini način, da umiri razmere v razdeljenem narodu.

V Venezueli se je sicer v sredo sicer začela 48-urna splošna stavka, uperjena proti Maduru. Protivladni protesti so medtem zahtevali novi smrtni žrtvi, med njimi tudi 16-letnika. Predtem so poročali še o smrti 30-letnika, ki je bil ustreljen med demonstracijami na zahodu države.

Po navedbah venezuelskega tožilstva je v štiri mesece trajajočih protivladnih protestih v Venezueli umrlo že 105 ljudi. Opozicija sicer za petek napoveduje množične protivladne proteste v prestolnici Caracas. Pred nemiri v državi se je ta teden v sosednjo Kolumbijo zateklo že več tisoč Venezuelcev.

K. S.