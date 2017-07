Foto: Milijoni Venezuelcev v "poslednjo ofenzivo" proti Maduru

Maduro po stavki: "Delo je zmagalo"

21. julij 2017 ob 08:59

Caracas - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Več milijonov Venezuelcev se je udeležilo opozicijskega poziva k splošni 24-urni stavki, med katero pa so izbruhnili spopadi med policisti in stavkajočimi. Najmanj trije ljudje so umrli, več kot 300 je bilo aretiranih.

V predmestju prestolnice Caracas, Los Teques, so ustrelili 24-letnika, trije ljudje so bili ranjeni. V mestu Valencia so ustrelili 23-letnika. Kdo je streljal, še ni znano. Po podatkih opozicije naj bi med izgredi v državi štirje ljudje umrli, najmanj 20 ljudi naj bi bilo ranjenih. Policija je v nekaterih mestih po poročanju BBC-ja uporabila solzivec.



Med četrtkovo splošno stavko je v Venezueli v celoti zastalo javno življenje. V bogatejših predelih glavnega mesta so zamaskiranci zažigali barikade, narejene iz odpadkov in pohištva. Opozicija trdi, da se je stavki pridružilo 85 odstotkov prebivalstva, predsednik države Nicolas Maduro pa je stavko označil za nepomembno in napovedal, da bodo njeni pobudniki aretirani.

Zaradi blokad na cestah je v državi zastal tudi javni promet. Opozicija je k stavki pozvala, ko se je izkazalo, da so skoraj vsi Venezuelci, ki so se udeležili nedeljskega referenduma, glasovali proti ustavnim spremembam, ki jih predlaga socialistična vlada Madura.

Maduro želi novo ustavo

Referenduma opozicije minuli konec tedna se je sicer udeležila tretjina volivcev, oblasti pa referenduma ne priznavajo. Maduro je za 30. julij razpisal volitve v ustavodajno skupščino, ki naj bi oblikovala novo ustavo, opozicija pa ustavne spremembe zavrača, ker meni, da bi lahko predsednik države na tak način okrepil svojo oblast in uvedel diktaturo.

Maduro ostaja prepričan v svoj prav

Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden Venezueli zagrozil z gospodarskimi sankcijami, če bo Maduro izvedel volitve. Evropska unija, Združeni narodi, Organizacija ameriških držav (OAS) in Katoliška cerkev so do Madurovih načrtov kritični. Izrazili so namreč skrb, da bi njihova izvedba poslabšala politično krizo v državi. Vendar Maduro ostaja prepričan v svojo politiko in dejanja. Po Trumpovi grožnji je obljubil, da bo nadaljeval svoje načrte in da bo kaznoval vse zarotnike, ki ga skušajo ustaviti.

Po stavki je v televizijskem nagovoru dejal, da se glavne zaposlitvene panoge stavki niso pridružile in razglasil uspeh: "Delo je zmagalo, ljubezen, življenje in upanje so zmagali. Tisti, ki nikoli niso delali, naj še naprej lenarijo, mi pa napredujemo. Ukazal sem prijetje vseh fašističnih teroristov."

Opozicija je označila stavko kot del "poslednje ofenzive" skupaj s civilno nepokorščino in protesti, s katerimi nameravajo Madura prisiliti v predčasne volitve.

Od aprila letos je med množičnimi protivladnimi protesti v Venezueli na ulicah umrlo že 99 ljudi, večino so ustrelili neznanci.

A. P. J.