Trump spet uvaja omejitve v odnosu s Kubo

Napovedoval je ostrejšo politiko do Kube

16. junij 2017 ob 10:23

Ameriški predsednik Donald Trump bo napovedal nekaj sprememb politike svoje administracije do Kube. Predvsem naj bi se preprečil dotok dolarjev državnim kubanskim podjetjem.

Bela hiša spremembe napoveduje kot izpolnitev Trumpove predvolilne obljube o spreobrnitvi "prehitre" normalizacije odnosov med državama pod nekdanjim predsednikom Barackom Obamo.

Trump sicer ne bo popolnoma izničil napredka, ki sta ga državi dosegli pod Obamo. Ukrepi so namenjeni predvsem temu, da se prepreči dotok ameriške gotovine državnim podjetjem, ki so povezana z vojsko in varnostnimi silami Kube. Prepovedane pa bodo tudi finančne transakcije s kubansko državno korporacijo GAESA, ki vodi hotele, turistične prevoze in restavracije ter opravlja podobne storitve.

Dražji obiski Kube za Američane

Ameriški turisti bodo morali po novem plačati veliko več za obisk Kube, saj bodo individualni obiski prepovedani. Kubo bodo lahko še naprej obiskovali, a le v organiziranih skupinah, ki jih bodo vodila ameriška podjetja. Kubanska vlada jim bo sicer še naprej dodeljevala uradne vodnike in avtobuse.

Obama je sicer Američanom dovolil individualna potovanja prav zaradi tega, da so lahko prenočevali ali jedli doma pri običajnih Kubancih, ki so tako prišli do ameriških dolarjev brez posredovanja vlade.

Rum in cigare bodo še naprej lahko prinašali v ZDA

Ameriške letalske družbe bodo lahko še naprej letele na Kubo in nazaj, prav tako ostaja v veljavi potovanje s turističnimi križarkami. Trump pa ne namerava še bolj omejevati, kaj lahko Američani prinesejo s Kube, na primer rum in cigare, kot je določeno že zdaj.

Tudi diplomatski odnosi ostajajo in ameriško veleposlaništvo v Havani bo delovalo naprej. Pod Trumpom je sicer veliko manj možnosti, da bo kongres odpravil embargo proti Kubi, ki je ostal tudi pod Obamo. Vse omenjene spremembe naj bi uradno veljale od danes, praktično pa šele čez nekaj mesecev, ko bo ministrstvo za finance pripravilo in potrdilo novo politiko.

